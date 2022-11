https://sputniknews.lat/20221123/el-partido-liberal-de-bolsonaro-pide-anular-el-voto-del-60-de-las-urnas-1132804113.html

El Partido Liberal de Bolsonaro pide anular el voto del 60% de las urnas

El Partido Liberal presentó ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil un recurso para anular los votos del 60% de las urnas electrónicas utilizadas en la... 23.11.2022, Sputnik Mundo

El pedido se basa en una auditoría privada contratada por el partido, donde se asegura que no es posible verificar los datos de las urnas pertenecientes a los modelos anteriores a 2020.El presidente del TSE dijo que no tendrá en cuenta el pedido si no se incluye también a la primer vuelta electoral.

