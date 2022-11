España amaga con una rebelión de estados contra la UE si no propone un tope "serio" al gas

https://sputniknews.lat/20221123/espana-amaga-con-una-rebelion-de-estados-contra-la-ue-si-no-propone-un-tope-serio-al-gas-1132811382.html

Este miércoles 23 de noviembre, la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico exigió ante el Ejecutivo comunitario una propuesta "seria" y declaró que la actual, promovida por Bruselas, es una "tomadura de pelo" que pone en evidencia que la Comisión "no se ha tomado en serio este trabajo". Antes de subir al estrado, Ribera elevó el tono de las críticas y comentó que el nivel de indignación de los países en desacuerdo es muy alto, "un sentir bastante contrariado por parte de todos".Horas más tarde, el presidente español Pedro Sánchez respaldó a Rivera en una comparecencia en Castellón y alertó de los "efectos perversos" que la propuesta de Bruselas podría tener. El Ejecutivo comunitario es el encargado de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias y defender los tratados de la UE. El equipo de la alta funcionaria española argumentó que un tope de 275 euros, "en los momentos álgidos de esta crisis, simplemente no es asumible. Mientras que Ribera aseguró que las condiciones para aplicar el tope hacen poco probable su utilización, es "prácticamente inviable". Agregó que la Comisión presentó la propuesta de Bruselas "hasta el último minuto", a pesar de que varios Estados la solicitaron en los últimos tres Consejos extraordinarios de Energía, al tiempo que recriminaba que "tiene que cambiar muchísimo la actitud de la Comisión". Desde el 21 de noviembre, Rivera amagó con participar en la rebelión contra la UE sin dejar claro si el Gobierno de Sánchez se sumaría, aunque declaró que "hay estados miembros que van a decir: 'O se hace una propuesta seria o dejamos de respaldar las propuestas de la Comisión en otros temas que puedan resultar importantes para ella'". Además, afirmó que en las últimas 24 horas distintos ministros estuvieron en contacto, dando a entender que su ministerio y varios de sus homólogos están al frente de esta reacción. Los precios del gas crecieron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético.El pasado 6 de octubre, la UE impuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia por su operación militar, que estableció la base jurídica para topar el precio del petróleo ruso.A su vez, Moscú prometió dejar de exportar sus productos energéticos a los países que apliquen esta decisión.Entre tanto, las restricciones han puesto en aprietos a los países de la UE. Por ejemplo, Alemania tendrá que gastar el 42%, lo que representa 83.300 millones de euros (unos 82.000 millones de dólares) de su programa de protección energética lanzado en octubre para financiar el tope al precio de los energéticos en 2023.

