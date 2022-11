https://sputniknews.lat/20221123/mauricio-macri-el-responsable-de-llevar-mala-suerte-en-el-mundial-de-catar-1132821594.html

Mauricio Macri, ¿el responsable de llevar mala suerte en el Mundial de Catar?

Mauricio Macri, ¿el responsable de llevar mala suerte en el Mundial de Catar?

La impactante derrota de Argentina frente a Arabia Saudita hizo que muchos fanáticos argentinos atribuyeran la mala suerte a la presencia en la tribuna del... 23.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-23T21:58+0000

2022-11-23T21:58+0000

2022-11-23T21:58+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

argentina

mauricio macri

lionel messi

⚽ deportes

catar

fifa

boca juniors

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1132820963_0:166:2180:1392_1920x0_80_0_0_486866882b824ca2edd982deb7716d4a.jpg

Los fanáticos en las tribunas suelen ser parte de los mayores atractivos en cada campeonato mundial de fútbol. A veces, sin embargo, algunas presencias en las gradas se vuelven notorias por lo contrario: aquellos que son señalados por causarla mala suerte a su equipo o cualquiera por el que muestren simpatía.La última víctima de este fenómeno parece ser el mismísimo expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), que se encuentra en Catar para presenciar la mayor cita del fútbol mundial en su calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, entidad benéfica del órgano rector del fútbol internacional.Como era de esperar, Macri no quiso perderse el debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita en el Estadio Icónico de Lusail, por la primera fecha del Grupo C. La transmisión internacional se encargó de mostrar al expresidente argentino en uno de los palcos del estadio, rodeado de autoridades cataríes y aparentemente en solitario.La sorpresiva derrota en manos de los árabes llevó a los argentinos a intentar encontrar un responsable. Confiados ciegamente en el poderío del equipo, los ojos se enfocaron en la inusual presencia de Macri. Pronto las redes sociales le atribuyeron el mote de mufa, una voz de uso coloquial en el Río de la Plata para referirse a aquellos que traen suerte a quienes los rodean.El hashtag #MacriMufa se generalizó en Twitter para albergar infinidad de chistes, memes y hasta insultos de los fanáticos más enojados por la derrota. En el extremo del hastío —y con una buena cuota de humor— el medio alternativo Todo Negativo inició una petición en la plataforma Change.org en busca de adhesiones para asegurar que Macri "no mufe el mundial de la Selección Argentina". A pocas horas de la caída albiceleste, la petición ya arañaba las 30.000 adhesiones.El temor a la mala suerte quizás fue lo que llevó a que los propios integrantes del equipo argentino rechazaran, según consignaron medios del país sudamericano, un pedido de Macri para visitarlos en la concentración.Para colmo, el expresidente argentino podría haber llevado la mala suerte consigo desde el momento en que pisó Catar. Es que un video lo captó en el momento en el que el político se enfurece por el extravío de su maleta en un aeropuerto catarí.Las acusaciones a Macri no terminaron con el partido de Argentina. La también sorpresiva derrota de Alemania frente a Japón por el Grupo E también fue atribuida por algunos internautas al maleficio que, de acuerdo a los supersticiosos, acompañaría al político. Sucede que Macri había colocado a Alemania entre uno de los candidatos indiscutidos al título, utilizado una frase que disparó otra polémica: "A Alemania nunca se le puede descartar, raza superior. Siempre juega hasta el final", dijo en una entrevista.Un usuario de Twitter se tomó el asunto más en serio y hasta recopiló varios episodios en que deportistas, dirigentes políticos, ciudades y hasta países enteros sufrieron de mala suerte luego de ser visitados por Macri.Al menos en el deporte, el expresidente también tiene algunos episodios afortunados que contar. Por ejemplo, durante su presidencia en Boca Juniors (1995-2008) logró consolidar una de las épocas más gloriosas del club argentino, obteniendo varios torneos locales, cuatro copas libertadores, dos copas sudamericanas y dos copas intercontinentales.

https://sputniknews.lat/20221122/argentina-sigue-siendo-candidata-en-catar-a-pesar-de-la-derrota-segun-analista-1132782973.html

argentina

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, mauricio macri, lionel messi, ⚽ deportes, catar, fifa, boca juniors, 💢 insólito