Periodistas latinoamericanos participan en talleres de capacitación en el marco de SputnikPro

En la sede de la Agencia Internacional de Noticias y Emisora de Radio Sputnik arrancó una sesión especial del proyecto educativo SputnikPro "Rusia y América... 23.11.2022, Sputnik Mundo

El proyecto está realizándose junto con la Fundación de Apoyo a la Diplomacia Pública que lleva el nombre de Alexandr Gorchakov en el marco del programa InteRussia y continúa el ciclo de capacitación para periodistas extranjeros.En la sesión de invierno participan 10 representantes de los mayores medios de comunicación de América Latina y el Caribe. Entre ellos: la agencia de noticias Brasil247 (Brasil), el periódico La República (Perú), la agencia de noticias Prensa Latina (Cuba), el periódico El Deforma (México), etc.Durante un mes, los periodistas asistirán a las conferencias y clases magistrales de los principales expertos de Sputnik, participarán en eventos organizados por socios, se reunirán con ponentes en los foros políticos, sociales y tecnológicos más importantes de Moscú y visitarán lugares de interés cultural de la ciudad.El director de cooperación internacional, Vasili Pushkov, y la coordinadora de programas internacionales de la Fundación Gorchakov, Liana Dímova, fueron los primeros en reunirse con los participantes del proyecto. Ya en los primeros días, los periodistas valoraron altamente el programa."El programa me genera grandes expectativas, pues ofrece la posibilidad de conocer las prácticas y saberes de profesionales con amplia experiencia en el trabajo de los medios de comunicación. Tengo gran interés en aprender de las personas que trabajan en Sputnik y también quiero dialogar con los colegas participantes sobre los retos que enfrentan en sus lugares de origen y sobre las características del ejercicio de la profesión en sus respectivos países", señala la representante de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, Martha Andres.El periodista del diario argentino Ahora San Juan, Gabriel Saquilan, agrega:"No puedo más que estar agradecido a Sputnik y a la Gorchakov Fund, que a través del programa InteRussia he tenido la oportunidad de estar viviendo una experiencia inolvidable. Es una gran alegría el grupo de latinoamericanos que hemos reunido, sumado al gran ambiente y creo que podemos trabajar en cuestiones de gran importancia para cada uno de nosotros y tender unas líneas en nuestro continente que son más que necesarias", indicó.Aseguró que el programa que tienen preparado supera con creces todas las expectativas que tenía antes de partir de Argentina. El periodista del portal mexicano El Soberano, Antonio Attolini Murra, resume:"Un país que tiene once usos horarios, un país en donde el sol no termina por ponerse y ya en otro lado del mismo país está amaneciendo, un país que carga a cuestas de la historia del siglo XX, Rusia, nos recibe en este primer día en su capital en Moscú y podemos decir que este día ha sido sobre todo muy enriquecedor. Ilumina mucho de lo que el discurso ocidental había mantenido oscurecido. Conocemos ya el alcance real del conglomerato mediático ruso "Rossiya Segodnya", extraordinaria la conversación que tuvimos con los distintos directivos y editores que permiten dar cuenta del tamaño de este monstruo mediático. Es el primer día, hemos tenido una experiencia muy interesante, creo que para los siguienetes días eso no solo va a crecer sino a mejorar muchísimo y la posibilidad de compartirlo con otros colegas de América Latina también hace de esto una oportunidad única de conocer mejor a Rusia, y también para los rusos de conocer mucho mejor las relaciones políticas y económicas que tenemos en América Latina con el Estado y conglomeragos mediaticos en nuestra región".SputnikPro es un proyecto de la Agencia Internacional de Noticias y Emisora de Radio Sputnik para periodistas, estudiantes de escuelas de periodismo, responsables de prensa y directivos de medios de comunicación. Está destinado a compartir experiencias y desarrollar vínculos profesionales con colegas extranjeros. Entre los ponentes de los módulos del proyecto están los directivos de Sputnik y otros famosos expertos rusos. Desde marzo del 2018, los talleres y conferencias de SputnikPro contaron con la participación de más de 5.000 oyentes de más de 80 países.InteRussia es un programa de capacitación, una oportunidad de conocer la agenda rusa de primera mano, asistir a conferencias y clases magistrales de las mayores agencias de noticias, intercambiar experiencias con colegas de diferentes países, visitar eventos en el ámbito de la diplomacia pública organizados por socios. A los participantes les esperan cuatro semanas intensas, durante las que podrán visitar los foros sociales, políticos y tecnológicos más importantes, eventos organizados por socios en el ámbito de diplomacia pública y hablar con representantes de la comunidad científica y de expertos.

