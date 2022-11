Polonia considera demasiado elevado el precio máximo del gas propuesto por la UE

"Esta oferta es efectivamente una oferta de precio máximo del gas, pero a un nivel muy alto. El truco es no poner el listón muy alto y decir que el precio no subirá. El truco está en mantener el precio a un nivel aceptable en las condiciones actuales de crisis. Y esto me preocupa", afirmó Morawiecki durante una conferencia en la ciudad de Sulejówek.