Polonia insta a Alemania a pagar las reparaciones de guerra y busca el apoyo de sus socios europeos

VARSOVIA (Sputnik) — El viceministro de Exteriores de Polonia, Arkadiusz Mularczyk, aseguró que su Gobierno explicó a medio centenar de países su demanda a... 23.11.2022, Sputnik Mundo

Polonia envió a principios de octubre de este año una nota oficial a Alemania para que le desembolse unos 1,3 billones de dólares por las destrucciones causadas durante la Segunda Guerra Mundial.Desde el Gobierno de Berlín enfatizaron que no tenían la intención de efectuar transferencias a Polonia porque ya pagaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953.Mularczyk comunicó también que su Gobierno no ha recibido hasta el momento la respuesta de Alemania a su nota remitida el pasado 3 de octubre.Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la Unión Soviética liberaron Varsovia el 17 de enero de 1945 tras cruentos combates, expulsando a las tropas de la Alemania nazi que mantenían ocupada la capital polaca desde septiembre de 1939. Según los archivos, más de 600.000 soldados soviéticos dieron su vida en las batallas para la liberación de Polonia.

