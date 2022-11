https://sputniknews.lat/20221123/recula-eeuu-autoriza-excepciones-para-la-compra-de-petroleo-ruso-1132813345.html

¿Recula EEUU? Autoriza excepciones para la compra de petróleo ruso

Lo ha anunciado el Departamento del Tesoro. Esta medida demuestra la incapacidad de Occidente de hacer lo que quiere ante un nuevo orden mundial, según... 23.11.2022, Sputnik Mundo

El Departamento del Tesoro de EEUU y el petróleo rusoExcepciones. Son las que ha estipulado el Tesoro de EEUU sobre la compra de petróleo ruso, y que ha difundido este martes. Entre otras, se incluye varias autorizaciones que benefician a algunos países de la Unión Europea, e incluso a Japón.Zona Twitter: ¿libre de noticias falsas?Elon Musk, acusó a la agencia de noticias AP de difundir 'fake news' sobre los misiles que impactaron en Polonia. Afirmó que bajo su liderazgo, Twitter no bloquea ni aún las cuentas de los perfiles "más izquierdistas" que difunden noticias falsas. Así reaccionó a la publicación de un periodista que este martes difundió en su cuenta de Twitter una nota en la que criticó a varios medios presuntamente afines a la izquierda a los que calificó como "máquinas de noticias falsas". Una denuncia en la que incluyó a AP.El Partido Liberal de Bolsonaro pide anular el voto del 60% de las urnasEl Partido Liberal presentó ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil un recurso para anular los votos del 60% de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta electoral. El pedido se basa en una auditoría privada contratada por el partido, donde se asegura que no es posible verificar los datos de las urnas pertenecientes a los modelos anteriores a 2020. El presidente del TSE dijo que no tendrá en cuenta el pedido si no se incluye también a la primer vuelta electoral.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

