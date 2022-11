https://sputniknews.lat/20221124/arrogante-y-ridiculo-por-que-serbia-se-resiste-ante-la-ue-a-imponer-sanciones-contra-rusia--1132842273.html

"Arrogante y ridículo": ¿por qué Serbia se resiste ante la UE a imponer sanciones contra Rusia?

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, criticó una resolución no obligatoria de la Unión Europea que propone al país eslavo aplicar sanciones contra Rusia... 24.11.2022, Sputnik Mundo

El 23 de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó un documento no obligatorio en el que se destaca que el avance de Serbia en la UE está condicionado, sobre todo, a la imposición de sanciones antirrusas. Esta resolución, denominada Nueva estrategia de ampliación de la UE, menciona la posibilidad de que a Belgrado le sea retirada la ayuda financiera de los fondos del bloque europeo si no está de acuerdo con la política comunitaria.Agregó que no le molestan las recomendaciones del Parlamento Europeo. "Gracias por su preocupación, no estamos interesados en el reconocimiento mutuo con Pristina", subrayó. En cuanto a las sanciones contra Rusia, Vucic reafirmó que Serbia puede tomar sus propias decisiones en interés de su nación.Por su parte, el analista político Stevan Gajic comentó que esta iniciativa de la UE es un intento de chantajear a Serbia para que traicione sus intereses nacionales."Es increíblemente ingenuo y atrevido que piensen que somos tan estúpidos y estamos tan fascinados por ellos que nos suicidaríamos políticamente. Desgraciadamente, muchos ucranianos se precipitan a la muerte para complacer a alguien, pero los serbios ya han pasado por esto muchas veces. Lo que se nos pide es tan feo y arrogante que en cierto sentido es hasta ridículo", reveló.El experto opina que es poco probable que Serbia imponga sanciones contra Rusia, especialmente en el momento cuando la tensión en Kosovo se ha agravado. Además, explicó qué tanta sería la probabilidad de que el Consejo de la UE y la Comisión Europea en el futuro podrían convertir su resolución en una condición obligatoria para unirse al bloque."Obviamente, los serbios se han convertido en una piedra en el zapato ahora que Occidente se encuentra en una situación de histeria colectiva y guerra contra Rusia. La conclusión es que Occidente colectivo, la OTAN y la UE tienen problemas con Serbia al igual que Hitler tenía problemas con el Reino de Yugoslavia. Es que el sector sureste es inestable para ellos y no saben qué hacer con nosotros. Pero mientras que por un lado tienen miedo de desafiarnos demasiado, por otro lado no pueden ofrecernos nada, aunque nos den 100.000 millones de euros o diamantes, porque el precio político que nos piden es la capitulación", señala Gajic.Asimismo, concluyó que la UE y la OTAN podrían haber aceptado a Serbia en sus bloques entre los años 2000 y 2008, sin embargo no lo habían hecho, por lo tanto ya el país eslavo no tiene miedo ante estas alianzas. En la actualidad, los políticos occidentales "solo están jugueteando con esos ultimátums y solo pueden provocar reacciones negativas y consecuencias negativas para sus propósitos".

