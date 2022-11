https://sputniknews.lat/20221124/eeuu-yo-autorizo-ultimos-coletazos-del-imperio-antes-de-colapsar-1132812988.html

EEUU: 'Yo autorizo', ¿últimos coletazos del imperio antes de colapsar?

'Magnánimo'. Así ha querido mostrarse el Departamento del Tesoro de EEUU con algunos de sus socios occidentales, echándoles algunas migajas. Así, ha difundido... 24.11.2022, Sputnik Mundo

Rumbo a la miseriaComo si fuera el sheriff de un pueblo perdido en el medio de ningún lugar, donde poco o nada hay que hacer allí, salió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con tesón de pregonero animador de un jubileo de poca monta, a decir qué es lo que puede hacer quién, y qué no.En una 'fiesta' en la cual ya pocos palos están aguantando la vela, con la deshonrosa excepción de la Unión Europea, que a EEUU le aguanta la vela, y lo que haga falta, se lanzó en modo película costumbrista, que bien podría llamarse 'Yo autorizo', y que bien podría ser una secuela lejana en el tiempo, pero no en espíritu, de la famosa cinta española 'Bienvenido Mr. Marshal'.La lista de 'buena fe'Para hacerla corta, podríamos enumerar rápidamente las 'concesiones' que ha hecho EEUU a algunos de sus socios occidentales, como si se tratara de la lectura de un papiro, a saber:• EEUU autoriza importaciones de petróleo ruso a algunos estados de la UE• EEUU autoriza importación de petróleo de Sakhalin-2 a Japón hasta septiembre de 2023• EEUU autoriza descarga de petróleo ruso durante emergencias de embarcaciones• EEUU no aplicará tope de precios a crudo ruso transformado fuera de ese país• Tope de precios no implica que EEUU importe petróleo rusSegún el director del think tank Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, estas medidas de EEUU demuestran su incapacidad de hacer lo que quiere ante un nuevo orden mundial. "Recordemos que los últimos grandes conflictos se han desarrollado, fundamentalmente, encabezados por EEUU y su Armada conocida como la OTAN. Ha sido en países grandes productores de gas y petróleo, como son los casos de Irak o Libia, y además ha llevado a la desestabilización a regiones donde la producción de esos recursos eran de elemental necesidad para todo el sistema capitalista que encabeza EEUU", apunta el analista.

