El OIEA evita señalar a Ucrania por los ataques a la central nuclear de Zaporozhie

MOSCÚ (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, eludió señalar a Ucrania por los bombardeos contra... 24.11.2022, Sputnik Mundo

Según el responsable del OIEA, el objetivo del organismo es detener los bombardeos a la central nuclear y no buscar culpables.Las tropas de Volodímir Zelenski reanudaron el pasado fin de semana los ataques contra la central nuclear de Zaporozhie al disparar más de 20 proyectiles de gran calibre, según denunció el Ministerio de Defensa ruso.De acuerdo con un comunicado del OIEA publicado el 21 de noviembre, los cuatro expertos del organismo internacional presentes en la planta confirmaron "que, a pesar de la gravedad del bombardeo, el equipo clave permaneció intacto y no hubo problemas inmediatos de seguridad nuclear". En el documento, el OIEA evitó nuevamente señalar a las fuerzas de Zelenski por los graves ataques contra la central nuclear.Tras la publicación de ese comunicado, desde Rusia instaron a los altos cargos del OIEA a adoptar una posición responsable, evitar las condenas abstractas y señalar sin ambigüedades a los que realizan esos ataques. El Ministerio de Exteriores de Rusia subrayó que era hora de que el OIEA "llame las cosas por su nombre, de otro modo no se podrá parar a los nacionalistas ucranianos".Con seis reactores nucleares y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa y desde marzo está protegida por las fuerzas de Rusia para impedir que elementos ucranianos sustraigan material radiactivo.

