"Esto no es lo que pedimos": Malta critica la propuesta de corrección del mercado del gas

"Esto no es lo que pedimos": Malta critica la propuesta de corrección del mercado del gas

BRUSELAS (Sputnik) — Malta no apoya las propuestas de la Comisión Europea (CE) de un mecanismo de corrección del mercado del gas para evitar los aumentos... 24.11.2022

Dalli indicó que la propuesta no corresponde al objetivo. "Esto no es lo que pedimos como miembros de un bloque de 15 países que querían un tope a los precios del gas", subrayó.A su vez, la ministra de Economía de Estonia, Riina Sikkut, afirmó que un tope al precio del gas debe ser de carácter temporal.El 24 de noviembre se espera que los ministros de Energía de la UE en una reunión extraordinaria discutan la posibilidad de crear dicho mecanismo. El ministro de Industria y Comercio checo, Jozef Sikela, declaró que espera un debate bastante arduo sobre este tema.El 22 de noviembre, la CE anunció la propuesta de crear un mecanismo de corrección del mercado energético para proteger a las empresas y los hogares de la UE de las subidas excesivas del precio del gas.El mecanismo implica un precio máximo de 275 euros para los futuros de gas en el Title Transfer Facility (TTF), un índice neutro de precios para el referido combustible que se utiliza como referencia en la UE.El límite máximo solo se activará automáticamente si se cumplen dos criterios: el precio del gas supera los 275 euros durante dos semanas y el diferencial entre el precio del TTF con el del gas natural licuado a nivel mundial será de 58 euros o más durante más de 10 días bursátiles, indicó la funcionaria. El mecanismo podría empezar a funcionar a partir del 1 de enero de 2023.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

