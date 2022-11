https://sputniknews.lat/20221124/mexicanos-organizan-show-de-lucha-libre-en-el-metro-de-catar--video-1132859574.html

Mexicanos organizan show de lucha libre en el metro de Catar | Video

Mexicanos organizan show de lucha libre en el metro de Catar | Video

Un grupo de aficionados mexicanos aprovechó su viaje al Mundial de Fútbol de Catar 2022 para improvisar un espectáculo de lucha libre, uno de los deportes más... 24.11.2022

mundial de fútbol 2022 en catar

méxico

sociedad

catar

⚽ deportes

lucha libre

Con máscaras de El Santo y de La Parka, dos de los luchadores mexicanos más famosos del mundo, los aficionados simularon una pelea arriba del cuadrilátero ante las miradas de decenas de personas de otras partes del mundo. Los dos enmascarados comenzaron a interactuar como si se tratara de peleadores reales, quienes son reconocidos a nivel global por luchar arriba en un cuadrilátero con un estilo acrobático y dramático, como si también se tratara de una obra de teatro. El video de la función de lucha libre en uno de los vagones del metro fue subido a TikTok, donde ya se hizo viral. La afición mexicana es conocida por su alegría y espontaneidad en las Copas del Mundo de la FIFA, aunque a veces esos comportamientos rayan en la ilegalidad o vulneran algunos de los reglamentos locales, como cuando se reportó que un mexicano ingresó botellas de tequila al país árabe, donde hay restricciones para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Ante este hecho, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió mantener la buena imagen del país a los aficionados que acudan a la Copa Mundial de Catar 2022. "Eso no nos califica, pero debemos respetar las normas legales, México es conocido por tener una afición muy alegre, no conflictiva, yo diría que mantengamos la buena imagen de México", dijo el canciller mexicano en sus redes sociales.En días recientes circularon videos en internet, en los que se aprecian más comportamientos improvisados de los ciudadanos mexicanos en Catar. En uno de ellos, se les observa con botargas siguiendo a la policía a caballo del lugar. En otro video se registra el momento en que un aficionado mexicano intenta ingresar al estadio con unos binoculares que, en realidad, son una cantimplora para ingresar otros líquidos, presumiblemente alcohol, ya que en los estadios no venden bebidas alcohólicas.

méxico

catar

méxico, sociedad, catar, ⚽ deportes, lucha libre