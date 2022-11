https://sputniknews.lat/20221124/mexicanos-y-argentinos-protagonizan-una-pelea-previo-a-su-encuentro-el-mundial-de-catar--videos-1132848475.html

Mexicanos y argentinos protagonizan una pelea previo a su encuentro el Mundial de Catar | Videos

Los aficionados de la selección mexicana y de la selección argentina protagonizaron una pelea campal en las afueras del Fan Festival en Doha, la capital de... 24.11.2022, Sputnik Mundo

México y Argentina aún no se enfrentan en la cancha, pero los ánimos ya están que arden. Los aficionados de ambas selecciones se agarraron a golpes en las calles cataríes. En los videos que se han vuelto virales en las redes sociales se observa cómo los hinchas argentinos y mexicanos intercambian ofensas para posteriormente llevar la discusión a los golpes. Aunque hubo quienes intentaron calmar la pelea, la riña se descontroló. De acuerdo con el diario mexicano Reforma, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que tras el incidente entre aficionados no hubo ningún mexicano herido o detenido. Será el próximo sábado 26 de noviembre cuando México se enfrente a la selección de Argentina en su segundo partido del Mundial de Fútbol.El pasado 22 de noviembre, Argentina cayó frente a Arabia Saudita, lo que representa un resultado histórico para la selección de Oriente Medio y una de las más dolorosas derrotas para el país latinoamericano que tiene entre sus filas a Lionel Messi. Mientras que México empató 0-0 ante Polonia en un encuentro en donde el portero mexicano, Memo Ochoa, destacó al atajar un penal del famoso delantero Robert Lewandowski, quien es considerado como uno de los mejores del mundo y jugador del Barcelona.El Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA quedó así tras el debut de las selecciones que lo integran: Arabia Saudita suma tres puntos, México y Polonia uno, mientras que Argentina tiene cero, a pesar de que era el equipo favorito.

