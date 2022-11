https://sputniknews.lat/20221124/musk-promete-amnistia-para-los-usuarios-bloqueados-en-twitter-a-partir-de-la-proxima-semana-1132862805.html

Musk promete 'amnistía' para los usuarios bloqueados en Twitter a partir de la próxima semana

El empresario y dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que restaurará todas las cuentas bloqueadas en la red social. 24.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-24T21:15+0000

2022-11-24T21:15+0000

2022-11-24T21:16+0000

internacional

elon musk

twitter

La medida surge luego de una encuesta realizada por Musk en la red, en la que la mayoría de los participantes se pronunció a favor de la 'amnistía'."El pueblo ha hablado. La amnistía comenzará la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei (Voz del Pueblo - Voz de Dios)", tuiteó el empresario.Musk realizó una encuesta durante 24 horas a los usuarios en Twitter sobre si debería "ofrecer una amnistía general a las cuentas bloqueadas siempre que no violen la ley y no participen en spam escandaloso".En total, el 72,4% de los que votaron respondió afirmativamente y el 27,6% votó en contra. Más de 3 millones de cuentas participaron en la encuesta.Esta no es la primera encuesta de desbloqueo de Twitter de Musk. Anteriormente, con base en los resultados de otra encuesta digital, Musk restauró la cuenta al expresidente estadounidense Donald Trump.

