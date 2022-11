https://sputniknews.lat/20221124/venezuela-que-esperar-del-reinicio-de-las-conversaciones-entre-gobierno-y-oposicion-1132859382.html

Venezuela: ¿qué esperar del reinicio de las conversaciones entre Gobierno y oposición?

Venezuela: ¿qué esperar del reinicio de las conversaciones entre Gobierno y oposición?

México será escenario de los diálogos entre representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela. En otro orden, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pedirá a Joe Biden que no se presenten cargos contra Julian Assange. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El Gobierno de Nicolás Maduro reiniciará su diálogo con la oposición (Plataforma Unitaria de Venezuela) en Ciudad de México, a partir del sábado 26 de noviembre.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había adelantado la noticia vía Twitter, al ser su país mediador junto a Noruega y Francia. Oslo también saludó el anuncio.Caracas confirmó la firma de un segundo acuerdo parcial, en materia social, con la oposición.A criterio del entrevistado, "este espacio de conversación debería verse un despeje en lo económico, en particular en el tema de las sanciones [internacionales]".El entrevistado repasó los temas que estarán sobre la mesa en esta nueva etapa del diálogo político."Por ejemplo, cuándo serán las próximas elecciones y sobre el manejo de fondos retenidos, de forma ilegal, en favor de Venezuela. Hay que hablar de varias oposiciones, no de una, que deberán encontrar un punto de consenso en el caso de las elecciones", indicó Zamora.El entrevistado resaltó que en la región hoy existe un contexto favorable a realizar "espacios de diálogo, como el del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", del cual Caracas ejerce como mediadora.Otro punto relevante ha sido la reapertura de las fronteras entre estas naciones tras años de interrupción.Zamora celebró la importancia de que mediadores como Gustavo Petro, presidente de Colombia, el mandatario francés Emmanuel Macron y Noruega, sean partícipes con protagonismo en estas rondas de diálogo.La primera mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición fue en República Dominicana en 2017. La segunda, en Barbados en el año 2019. Ambas instancias fracasaron.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en el Reino Unido, en relación con la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre su petición a Joe Biden de quitar los cargos contra Julian Assange.Para el entrevistado, el periodista y ciberactivista australiano Julian Assange es "el preso político más importante que tiene Occidente".Por otra parte, comunidades de pueblos originarios de Argentina denunciarán al Estado ante organismos internacionales por violación de los derechos humanos e indígenas. Así lo confirmó a En Órbita Orlando Javier Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

