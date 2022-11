https://sputniknews.lat/20221124/vucic-califica-de-victoria-amarga-el-pacto-con-ue-sobre-matriculas-en-kosovo-1132842486.html

Vucic califica de "victoria amarga" el pacto con UE sobre matrículas en Kosovo

BELGRADO (Sputnik) — El acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la problemática de las matrículas serbias en Kosovo es una "victoria táctica" que acabará generando... 24.11.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, indicó la víspera que los negociadores de Belgrado y Pristina habían llegado a un acuerdo sobre las matrículas: Serbia acordó dejar de emitir matrículas de localidades en Kosovo y Metojia, mientrás Kosovo prometió que se abstendría de nuevas acciones relacionadas con la reinscripción de vehículos.Según el líder serbio, unos 7.000 propietarios de las matrículas KM (Kosovska Mitrovica), emitidas por Serbia, viven en Kosovo y Metojia, y otros 2.000 habitan en el centro de Serbia, "y pueden seguir conduciendo con ellas sin ningún tipo de obstáculos ni multas".Al mismo tiempo, Vucic expresó su satisfacción por el hecho de que fue posible "conservar la paz" para el pueblo serbio.El mandatario denunció además que los serbios en Kosovo y Metojia están literalmente "hartos de la presión de Pristina", razón por la cual más de 5.000 personas se reunieron la víspera para expresar su protesta en el pequeño pueblo de Gorne Kustse.Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y varios otros.A finales de julio pasado, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades anunciaran que prohibirían los documentos de identidad y las matrículas serbias.Pristina alegó que la medida es simétrica a las restricciones de Belgrado, que no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad provisionales a los titulares de papeles emitidos en la república autoproclamada.Recientemente las autoridades de Kosovo anunciaron que impondrían multas de hasta 150 euros a los que no cambien las matrículas serbias a partir del 1 de noviembre de 2022, pero luego, bajo la presión de la comunidad internacional, relajaron las restricciones.El proceso de transición debe finalizar el 21 de abril de 2023, después la policía de Kosovo empezaría a confiscar los vehículos con matrículas serbias. Mientras tanto, Belgrado elevó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas para que sean capaces de cumplir "cualquier tarea". A su vez, los serbios kosovares prometieron protestas y bloqueos de carreteras si las autoridades de Kosovo empiezan a multar a los conductores.

