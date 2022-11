https://sputniknews.lat/20221125/catar-2022-1-fecha-espana-destapa-su-canon-arabia-saudi-humilla-a-argentina-japon-a-alemania-1132895524.html

Catar 2022, 1ª fecha: España destapa su cañón, Arabía Saudí humilla a Argentina, Japón a Alemania

Catar 2022, 1ª fecha: España destapa su cañón, Arabía Saudí humilla a Argentina, Japón a Alemania

El Mundial de Catar 2022 ha calentado los motores, pues se han jugado los 16 partidos de la primera jornada de la fase de grupos, donde ha habido de todo

Catar 2022, 1ª fecha: España destapa su cañón, Arabía Saudí humilla a Argentina, Japón a Alemania Catar 2022, 1ª fecha: España destapa su cañón, Arabía Saudí humilla a Argentina, Japón a Alemania

Se ha hecho realidad la primera cita mundialista en un país islámico, cuya condición de sede de la Copa del Mundo, desde el momento de su elección en 2010, se enfrentó a varias interrogantes y escándalos.El abuso de los derechos humanos sobre las mujeres: durante la ceremonia inaugural celebrada en el estadio Al Bayt, la cantante catarí Dana Al-Fardan participó con el rostro tapado, la no aceptación de LGBT, y la muerte de miles de obreros que de diferentes países que habían llegado a Catar para trabajar en la construcción de la infraestructura del Mundial.En vísperas del Mundial desde algunos países inclusive llegaban las exigencias de anular la Copa del Mundo de Catar. Pero el 20 de noviembre se celebró la inauguración oficial del certamen, seguida por el primer partido disputado por Catar y Ecuador.La primera jornada de la fase de grupos duró del 20 al 24 de noviembre y estuvo marcada por fiascos de algunos favoritos y buena cosecha de goles, un total de 14 en 16 partidos.Grupo A (Catar, Ecuador, Países Bajos, Senegal)Ecuador tuvo el privilegio de abrir la primera cita mundialista invernal, enfrentando al dueño de casa. Era previsible que el combinado nacional de la tierra de los pasillos lograra una victoria y así sucedió.El combinado del país andino confirmó su supremacia tras conseguir una cómoda victoria por 2-0.En el segundo encuentro del Grupo A, Países Bajos, aunque demostró un fútbol opaco, con sufrimientos logró sus tres primeros puntos, venciendo a Senegal también por 2-0.Grupo B (EEUU, Gales, Inglaterra, Irán)Inglaterra, en un encuentro dinámico disfrutó de un festín sobre Irán, en un partido que no pudo dejar de alegrar a los espectadores que fueron testigos de 8 goles. Inglaterra ganó por 6-2.En el segundo encuentro del Grupo B, Gales y Estados Unidos se repartieron los panes con 1-1.Grupo C (Arabia Saudí, Argentina, México, Polonia)Argentina causó la mayor sorpresa en la primera jornada mundialista del Grupo C, y puso en peligro su pase a los octavos de final, cayendo sin pena ni gloria ante Arabia Saudí por 1-2.El dominio territorial en el primer tiempo, con tres goles anulados y uno convertido de penal por Lionel Messi fueron estímulo para la reacción del combinado saudí, que en un parcial de 5 minutos del segundo tiempo volteó el resultado y mantuvo su victoria hasta el final, causando el primer batacazo en Catar 2022."Que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros, que no esperábamos arrancar de esta manera, … pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie", declaró Messi a la prensa.En el segundo partido, México y Polonia empataron a cero, en un encuentro trabado.Grupo D (Australia, Dinamarca, Francia, Túnez)Francia, disminuída por las ausencias de los lesionados Karim Benzemá, Paul Pogba, Christopher Nkunku, y N'Golo Kanté, supo demostrar un juego a la altura de vigente campeón mundial y goleó a Australia por 4-1, con brillante actuación de Kylian Mbapé y Antoine Griezmann y goles de Rabiot, Mbappé y doblete de Giroud.El veterano atacante, de 36 años, con los dos goles marcados en Catar ha sumado un total de 51que ha conseguido vistiendo la camiseta de la selección nacional y de esta manera alcanzó el récord que ha ostentado hasta la fecha el legendario goleador Thierry Henry.Ténez y Dinamarca no se hicieron daño y mantuvieron sus arcos intactos.Grupo E (Alemania, Costa Rica, España, Japón)España, que también se perfila como una de las favoritas para ganar el Mundial 2022, saboreó de un suculento banquete futbolístico a merced de Costa Rica, que se vio apabullada por 7-0.Fue una durísima bofetada para el arquero Keylor Navas, ante las desoladas líneas defensivas de su selección.Los goles del espectacular debut español vinieron por obra de Dani Olmo, Asensio y Ferrán Torres en el primer tiempo. En la segunda mitad, Ferrán anotó su segundo tanto, y Gavi, Carlos Soler y Morata cerraron una tarde mágica para los dirigidos por Luis Enrique Martínez García.El joven mediocampista del Barcelona Gavi, de 18 años, cuyo nombre completo es Pablo Martín Páez Gavira, tras su estreno mundialista fue reconocido el mejor jugador del partido España-Costa Rica.El segundo partido del Grupo E nos regaló otro batacazo mundialista, gracias a la fantástica victoria de Japón sobre Alemania por 2-1, fruto de una gran remontada luego de ir perdiendo por la mínima tras el gol de penal del internacional alemán de origen turco İlkay Gündoğan en el primer tiempo.Antes del inicio de la debacle alemana, el portero japonés salvó su arco en 4 ocasiones, en un parcial de un minuto y medio. Inmediatamente después, el guardapalos alemán Manuel Neuer también respondió a la altura, pero los veloces contragolpes japoneses dieron sus frutos en el minuto 75, cuando un rebote del portero germano fue aprovechado por el dorsal 8 japonés Ritsu Dōan, delantero del FC Friburgo alemán, quien se decretó el 1-1 parcial.El ímpetu asiático continuó asechando y a los 83 minutos de juego, otro delantero que juega en la Bundesliga de Alemania, Takuma Asano, encendió el 2-1 en el marcador, anotando en el primer palo de la portería de Neuer. ¡El estadio se estalló de emociones!Realmente no en vano los dos autores de goles a Alemania juegan en la Bundesliga germana.Grupo F (Bélgica, Canadá, Croacia, Marruecos)Los encuentros de este grupo fueron de los menos intrascendentes: Croacia igualó con Marruecos 0-0, mientras Bélgica, con un fútbol insípido, se impuso a Canadá por la mínima 1-0.Grupo G (Brasil, Camerún, Serbia, Suiza)Brasil no apretó demasiado, cumplió la tarea sin mucho esfuerzo –con un Neymar Jr. poco trascendente– pero le fue suficiente para vencer a Serbia por 2-0, con dos goles de Richárlison marcados en los minutos 62 y 73.El segundo gol del crack del Tottenham ingles, fue una obra maestra de media vuelta en el área grande, que de seguro estará incluido entre los goles fantásticos de Catar 2022.Los últimos minutos del partido los jugó el Scratch a manera de entrenamiento.Suiza y Camerún lucharon intensamente, pero la suerte estuvo de parte del país helvético, que marcó la diferencia en el minuto 48, precisamente por el nacionalizado jugador camerunés Breel Embolo.Grupo H (Corea del Sur, Ghana, Portugal, Uruguay)Uruguay y Corea del Sur ofrecieron un partido poco vistoso, trabado, con falta de creatividad, sobre todo por parte de los sudamericanos. Empate a cero, no es el resultado que esperaba la afición de los celestes.En el estadio 974, Portugal, con su caudillo y capitán Cristiano Ronaldo –siempre metido entre los defensores rivales–, protagonizó con Ghana el encuentro tal vez más atractivo de la primera jornada mundialista Catar 2022, disputado frenéticamente de inicio a fin, manteniendo la intriga del empate o del vencedor.Los esfuerzos de CR7 se coronaron, gracias a una falta cometida contra el ‘bicho’ portugués por el zaguero Mohammed Salisu, en el minuto 65, un gol que vino abajo al estadio repleto de bote a bote.Con este gol el astro portugués se adueñó de otro récord: se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol, en anotar en 5 mundiales consecutivos.Bastaron menos de diez minutos y Ghana empató con gol de André Ayew, en el minuto 73.Portugal se repuso de la refriega y salió adelante con João Félix, quien en el minuto 78 puso adelante a los lusos, por 2-1.En el minuto 80 con asistencia de Bruno Fernandes, Rafael Leão marcó el tercero.Entonces, el entrenador portugués habrá dado por ganado el encuentro y cambió a CR7 y a Joao Félix.Ghana arremetió nuevamente y puso el 3-2, con un golazo de Osmán Bukari.Cristiano se puso furioso –pero ya desde el banquillo–, y como un león alentaba a sus compañeros.En el minuto 9 complementario, el arquero portugués no se percató que el atacante Williams se había quedado detrás de él, y al momento del despeje del esférico fue interceptado por el ghanés. De milagro el balón no llegó a las redes del arco, tras un resbalón de Williams.En resumen, Portugal y Ghana han protagonizado un partido de infarto, pero hay de esperar que durante el resto del Mundial aún veremos algo parecido en más de una ocasión.

