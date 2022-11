https://sputniknews.lat/20221125/el-comercio-con-asia-una-oportunidad-de-oro-para-america-latina-1132863772.html

El comercio con Asia, una oportunidad de oro para América Latina

Asia adquiere cada vez más un papel central en el desarrollo económico de América Latina, consolidándose como un destino estratégico para sus exportaciones y uno de los principales socios comerciales.En los últimos meses, los vínculos comerciales entre ambas regiones solo parecen mejorar. A la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a China se suma el reciente interés del gigante asiático en abrir negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con El Salvador.Pero eso no es todo, Corea del Sur negocia un TLC con el Mercosur —bloque comercial que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—desde 2018 y en los últimos años ha tenido contactos permanentes con los gobiernos de esos países para intentar acelerar el acuerdo.En diálogo con Sputnik, la analista argentina Florencia Rubiolo consideró que la creciente relación comercial entre ambas regiones "tiene que ver menos con factores ideológicos o políticos que con factores económicos" y que se fortalece más allá de que EEUU siga ejerciendo un rol importante en la región, como segundo socio comercial de la mayoría de los países.Rubiolo, investigadora del Conicet argentino e integrante de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (Redappe), indicó que además de China, el intercambio comercial se da entre América Latina y los países del sudeste asiático.El segundo puesto en importancia corresponde a la India, que, según la experta, "no compite con China pero está encontrando algunos nichos como manufacturas de origen agropecuario. En el caso de Argentina, la exportación de aceite de soja". Se trata de una "relación incipiente" que, si bien todavía implica pocas inversiones indias en América Latina, "permite prever una profundización" hacia futuro.Rubiolo coloca en el podio del vínculo a los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), un bloque que hoy agrupa a Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Singapur, Camboya, Laos, Birmania y Brunéi. "Tiene alrededor de 600 millones de habitantes y para muchos países de América Latina es un mercado estratégico", destacó.¿Qué comercia América Latina con Asia?La relación con Asia no es igual para los países del Cono Sur de Sudamérica que para los de Centroamérica o incluso México. Es que los países del sur como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay basan su vínculo con Asia en su "altísima concentración de commodities, hidrocarburos o agro-alimentos". Mientras Chile basa su intercambio en el cobre y Brasil en el petróleo o la soja, Argentina y Uruguay complementan los derivados de soja con una creciente exportación de carne.En cambio México, "no tiene una importante producción primaria como América del Sur y compite con China en la producción de bienes intermedios", puntualizó Rubiolo. Además, encuentra el desafío de estar integrado al T-MEC, un acuerdo comercial con EEUU y Canadá que entre sus cláusulas propone reducir las importaciones chinas en las cadenas de valor.Rubiolo recordó que a diferencia de los países sudamericanos, México mantiene un déficit comercial con China de 91.000 millones de dólares. Incluir o no al país norteamericano en las estadísticas incluso modifica el análisis, pues con México la balanza comercial de toda la región es deficitaria, pero sin ese país muestra un superávit para los países latinoamericanos.Argentina es el otro país que excepcionalmente en su región mantiene una balanza comercial desfavorable con China, ya que importa 6.000 millones de dólares más de lo que exporta. La experta explicó que ese saldo negativo se compensa en parte con el superávit comercial con Vietnam, a quien los argentinos venden pellets de soja para alimentar a la producción porcina.Corea del Sur y Japón también buscan ser influyentes en la relación con América Latina y mantienen fuertes vínculos especialmente con Chile y Brasil. Sin embargo, siguen teniendo "fuertes aranceles en las importaciones agrícolas", algo que disminuye su peso en la balanza.Para Rubiolo, las relaciones comerciales entre Asia y América Latina tenderán a seguir creciendo, entre otros factores gracias a las perspectivas de crecimiento económico y demográfico del otro gigante de la región: India. Aun así, recalcó la analista, ese crecimiento será "más lento que el que atravesó China".Los desafíos del comercio con AsiaLa economista colombiana Tatiana Gelvez, coordinadora en su país de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, explicó a Sputnik que el comercio con China sigue siendo central para América Latina en un contexto en el que la inversión del gigante asiático ha disminuido en los últimos años.La experta advirtió, sin embargo, que la diversificación de la oferta latinoamericana hacia China es una necesidad, dado que "China ya tiene clara su transición energética y no vamos a tener el mismo volumen de comercio de petróleo o carbón".En opinión de Gelvez, los países asiáticos también han sufrido la falta de integración regional de América Latina, teniendo que priorizar las negociaciones "uno a uno" con los países. "Que América Latina no tenga consolidada una integración regional hace que China haya tenido que ir caso a caso poniendo prioridades y objetivos específicos", señaló.Precisó que eso genera casos diferentes como, por ejemplo, los de Uruguay y Colombia, que mientras el primero lleva años de conversaciones por acuerdos comerciales con China y Corea del Sur, el segundo encuentra fuertes resistencias al acuerdo por parte de sus empresarios, temerosos de que los productos asiáticos "inunden" sus mercados.La región deberá además poder considerar la integración comercial con Asia en términos de "cadenas de suministros y encadenamientos de valor", concluyó la experta. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de fortalecer la capacidad productiva de los países latinoamericanos para "responder a las demandas comerciales que se generan desde Asia".

