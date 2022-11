https://sputniknews.lat/20221125/en-las-malvinas-se-habla-ingles-la-porra-mexicana-que-enfurecio-a-argentina-en-catar-2022--video-1132902544.html

"En las Malvinas se habla inglés": la porra mexicana que enfureció a Argentina en Catar 2022 | Video

"En las Malvinas se habla inglés": la porra mexicana que enfureció a Argentina en Catar 2022 | Video

A horas de que las selecciones de México y Argentina se enfrenten en el Mundial de Catar 2022, hinchas mexicanos se enfrentaron a cánticos contra los... 25.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-25T22:30+0000

2022-11-25T22:30+0000

2022-11-25T22:30+0000

méxico

argentina

guerra de malvinas

mundial de fútbol 2022 en catar

⚽ deportes

fútbol

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1125964451_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_e2784c5b37a38152250830fb08d73542.jpg

"Y la lo ves, y ya lo ves, en las Malvinas se habla inglés", se escucha decir a un grupo de mexicanos al interior de un camión, quienes entre risas repiten una y otra vez la porra en tono de burla. "Te permito todas [las porras], esa no", les responde un aficionado argentino. El acto por parte de los mexicanos, cuya selección se enfrenta este 26 de noviembre al equipo de Argentina en la fase de grupos, incluso fue comentado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, quien advirtió que "con eso no se macanea". Argentina se juega todo contra México. Si pierde su próximo partido y Arabia Saudita o Polonia consiguen los tres puntos, la Albiceleste quedará fuera del Mundial de Catar 2022. Las Malvinas se ubican a unos 600 kilómetros de la costa patagónica del territorio continental argentino y están conformadas principalmente por las islas de Soledad y Gran Malvina, a las que se suman alrededor de 200 islotes más pequeños.El tema del archipiélago es un tema político sensible para Argentina, pues el país latinoamericano reclama su soberanía desde 1833, año en que el Reino Unido pasó a ocupar las islas. Desde ese año, el país latinoamericano y el europeo mantienen un litigio por la soberanía de la región. Pero la historia no ha sido plana, pues en abril de 1982, durante el Gobierno interino de Leopoldo Fortunato Galtieri, Argentina intentó recuperar las islas al ocuparlas, lo que desató una guerra con el país entonces gobernado por Margaret Thatcher. El conflicto entre ambas naciones duró relativamente poco, exactamente 72 días antes de que Argentina se rindiera ante el despliegue de tropas enviado por Thatcher. Sin embargo, la derrota dejó un gran costo no solo político y económico para la dictadura argentina, sino también alrededor de 1.000 bajas de combatientes de ambas naciones, la mayoría —alrededor de 650— de origen argentino. Fue hasta el año de 1990 que el Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas tras el conflicto. En 2017, más de 80 familias de los soldados identificaron cuerpos enterrados en las islas y recuperan sus objetos, gracias al trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que sentó a las partes, abrió las tumbas y contrastó los restos con el material genético de 107 familiares.Desde 1965, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que reconoce la controversia soberana entre el Reino Unido y Argentina e invitó a las partes a una negociación pacífica a través de conversaciones bilaterales y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Se trata de un llamado al diálogo, desestimado por el Reino Unido, que se ratificó en 2019 por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. El reclamo soberano cuenta con gran apoyo de la comunidad internacional y en foros multilaterales de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), del G77 más China y de cumbres iberoamericanas.

https://sputniknews.lat/20221104/a-40-anos-de-la-guerra-argentina-insiste-en-resolver-la-controversia-por-las-malvinas-ante-la-onu-1132150712.html

https://sputniknews.lat/20221026/podria-provocar-inestabilidad-en-el-reino-unido-las-nuevas-discusiones-sobre-las-malvinas-1131857597.html

méxico

argentina

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, argentina, guerra de malvinas, ⚽ deportes, fútbol, reino unido