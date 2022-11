https://sputniknews.lat/20221125/la-fiebre-mundialista-en-ecuador-alienta-el-comercio-y-las-ventas-1132869703.html

La fiebre mundialista en Ecuador alienta el comercio y las ventas

El Mundial de Catar trajo consigo efectos positivos en algunos sectores de la economía ecuatoriana, al registrarse un aumento en las ventas en los comercios. 25.11.2022, Sputnik Mundo

Ecuador derrotó a Catar en el partido inaugural de la Copa del Mundo, pero el debut de la Tri fue exitoso no solo en lo deportivo, sino también en lo comercial.El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Miguel Ángel González, informó que hubo un incremento del 10 al 35% en las ventas de indumentaria deportiva, televisores y en el sector gastronómico durante el fin de semana del 19 y 20 de noviembre, según recoge El Universo.El repunte en las ventas está potenciado por las ofertas de los comercios para el comienzo de la temporada navideña, así como el inicio del mundial, que llevó a la adquisición de indumentaria y productos de la selección nacional, informó González.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Xavier Sánchez, aseguró en una entrevista radial que "Ecuador por lo menos debería subir un 2,4% sus ventas del año gracias al mundial".En el sector gastronómico se registraron también buenas ventas, en especial en los centros comerciales y en los restaurantes donde se transmitió el partido inaugural. Aunque el efecto es positivo, según la presidenta de la Asociación de Bares y Restaurantes del Guayas, Francesca Ferrero, el horario de los partidos del Mundial —entre las 5.00 y las 13.00— no es el mejor para los restaurantes, que para atraer más clientes han tenido que realizar cambios en los horarios así como en el menú habitual.El partido ante Catar fue el domingo 20 a las 11:00 horas, día y horario típicos para los almuerzos familiares, por lo cual la demanda no fue tan positiva como estimaban los comerciantes del sector.No obstante, los restauranteros esperan que la situación mejore para el segundo partido de la selección, ante Países Bajos, este viernes 25 a las 11.00, ya que coincide con el Black Friday, fecha en la cual se disparan las ventas en los centros comerciales. "Esperamos que el viernes Ecuador gane y potencie todo el fin de semana en celebraciones y reuniones", dijo Ferrero.

