La UE "está furiosa" con EEUU y estas son las razones

De acuerdo con el medio estadounidense 'Politico', un alto funcionario de la Unión Europea (UE) reveló que los aliados europeos están molestos con Estados... 25.11.2022, Sputnik Mundo

La UE "está furiosa" con la Administración Biden, pues de acuerdo con un funcionario europeo citado por el medio, el país norteamericano es el único al que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha beneficiado porque ahora vende más combustible y a un precio más alto, y también vende más armas. A nueve meses desde el inicio del conflicto en Europa del Este, los países del bloque europeo se han enfrentado a niveles inflacionarios, precios de combustibles y energía sin precedentes, además de a la poca solidaridad de su aliado trasatlántico. EEUU no solo ha elevado hasta cuatro veces el precio del combustible que vende a los europeos, detalla Politico, pues la Administración Biden recientemente anunció un paquete de subsidios a las empresas ecológicas, con lo que se prevé que aumente la fuga de capital que asedia a los países de la UE. El Gobierno de Biden ya aprobó un paquete de alrededor de 369.000 millones de dólares para estimular a las empresas ecológicas, mientras que al otro lado del Atlántico los países, principalmente Alemania, están enfurecidos. Según el medio, Berlín "está en pánico" debido a que varias empresas han cerrado sus operaciones en territorio alemán para invertir en otros lugares. Este movimiento de capital, detalla el portal, se debe en parte a los altos costos de la energía que se han disparado tras las sanciones impuestas a Rusia.Una tregua entre EEUU y la UE parece poco probable. Y si las diferencias se salen de control, asevera el medio, podría incluso darse una guerra comercial que probablemente se reflejaría en un "ojo por ojo" arancelario, lo que afectaría aún más a Europa Occidental, un territorio de por sí ya está afectado.El descontento de los europeos hacia EEUU se ha materializado en personajes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que los altos precios de la gasolina en Estados Unidos no eran "amistosos", mientras que el ministro de economía alemán, pidió a Washington que muestre más "solidaridad" y ayude a reducir los costos de energía.El medio detalló que cuando los líderes de la UE abordaron a Biden por los altos precios de la gasolina en la reunión del G20 la semana pasada, "el presidente estadounidense simplemente parecía no estar al tanto del problema". Un funcionario estadounidense, citado por Politico, indicó que la fijación de precios para los compradores europeos de gas refleja las decisiones del mercado privado y no es el resultado de ninguna política o acción de la Asministración Biden. "Las empresas estadounidenses han sido proveedores transparentes y confiables de gas natural para Europa", concluyó.

