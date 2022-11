https://sputniknews.lat/20221125/peru-la-crisis-politica-entre-el-presidente-y-el-congreso-sigue-sumando-confusion-1132901640.html

Perú: La crisis política entre el presidente y el Congreso sigue sumando "confusión"

Perú: La crisis política entre el presidente y el Congreso sigue sumando "confusión"

El Ejecutivo de Pedro Castillo descartó disolver el Congreso tras el rechazo de la "cuestión de confianza". En otro orden, en Ecuador campesinos e indígenas se mantienen en alerta ante la negativa del Gobierno de Guillermo Lasso de condonar deudas. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-11-25T22:00+0000

2022-11-25T22:00+0000

2022-11-25T22:00+0000

en órbita

pedro castillo

congreso de perú

perú

tribunal constitucional del perú

elecciones generales en perú (2021)

organización de estados americanos (oea)

ecuador

asamblea general de la oea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1132903896_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_96a21633fbbe7113a604a160cdd9a016.jpg

Perú: La crisis política entre el presidente y el Congreso sigue sumando "confusión" Perú: La crisis política entre el presidente y el Congreso sigue sumando "confusión"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, revocó el gabinete ministerial. La decisión llega luego de que el Parlamento rechazara votar la "cuestión de confianza" planteada por el Ejecutivo para derogar una ley de reforma constitucional.Como consecuencia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, renunció a su cargo. En su lugar, juró la extitular de Cultura, Betssy Chávez.La "cuestión de confianza" es un mecanismo constitucional que, si es pedido dos veces por el Gobierno al Congreso y este no lo apoya, el presidente puede disolver el Parlamento.Torres pretendía derogar la Ley que establece que toda iniciativa de reforma constitucional a ser sometida a referendo debe pasar por la aprobación del Congreso."Es probable que este sea un nuevo gabinete más cercano al presidente. Sin embargo, voces indican que hay un equipo de asesores nuevo que asesoraría al mandatario y lo alejaría de las fuerzas tradicionales de la izquierda con las que fue electo", agregó la entrevistada.Actualmente, Castillo no pertenece a ningún partido político, tras renunciar a Perú Libre en junio.De acuerdo con Carlín, el Gobierno está a las puertas de un recrudecimiento de su enfrentamiento con la oposición, "a menos de dos días" de haber finalizado la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— que en Ecuador campesinos e indígenas se mantienen en alerta ante la negativa del Gobierno de Guillermo Lasso, en condonar deudas de hasta 10.000 dólares. Dialogamos con César Pilataxi, presidente de la Fundación de Culturas Indígenas Kawsay.Por otra parte, el Mundial de Fútbol Catar 2022 sigue deparando sorpresas. Conversamos con el periodista mexicano Aarón Nieto, editor general del Diario deportivo AS México.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

perú

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pedro castillo, perú, congreso de perú, gobierno de perú, betssy chávez, aníbal torres, ecuador, guillermo lasso