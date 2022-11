Putin se reúne con las madres de los movilizados de la operación militar especial

https://sputniknews.lat/20221125/putin-se-reune-con-las-madres-de-los-movilizados-de-la-operacion-especial-militar-1132884498.html

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con las madres de los reservistas movilizados de la operación militar especial en la víspera del Día de la... 25.11.2022, Sputnik Mundo

El mandatario ruso subrayó que solo quienes participan en la operación militar especial saben que son verdaderos héroes porque nadie más sabe el tipo de trabajo y el peligro que esto conlleva.Agregó que tanto él como la cúpula dirigente del país comparten el dolor de quienes habían perdido un hijo y prometió que harán todo lo posible para que las mujeres se sintieran apoyadas."No puedo decir ninguna cosa formal, estándar de condolencias (…) compartimos este dolor", dijo Putin.Al dirigirse a las madres de los soldados, Putin señaló que el próximo Día de la Madre no es una festividad llena de énfasis y ruido, ya que conlleva un sentimiento especial y amable, y hace hincapié en el respeto a las madres."Me gustaría recordarlo, pero comprendo perfectamente que para ustedes, así como para tantas otras mujeres en Rusia cuyos hijos están en la zona de combate, por supuesto, la actitud ante este acontecimiento no es tanto de celebración, sino que está relacionada con un sentimiento de ansiedad y preocupación al pensar en lo que les ocurre a sus muchachos, porque para una madre, tenga la edad que tenga su hijo, siempre es un muchacho, siempre es un niño", declaró Putin."La información es un arma de lucha"El mandatario ruso calificó la información como un arma de lucha bastante eficaz, señalando que Internet está lleno de engaños y mentiras, y que allí no se puede confiar en nada.Putin también señaló que celebra esta reunión porque quiere obtener valoraciones e información de primera mano, así como escuchar ideas y sugerencias.A la reunión con Putin asisten 17 madres de soldados rusos que participan en la operación especial en Ucrania, todas proceden de diferentes regiones del país.Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania, porque las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev.

