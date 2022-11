https://sputniknews.lat/20221125/senegal-derrota-a-catar-y-lo-elimina-de-su-propia-copa-mundial-1132890762.html

Senegal derrota a Catar y lo elimina de su propia Copa Mundial

MOSCÚ (Sputnik) — La selección de Senegal venció por 3-1 a su similar de Catar y con esta victoria queda entre los favoritos del Grupo A para clasificar a... 25.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-25T15:20+0000

2022-11-25T15:20+0000

2022-11-25T15:23+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

los partidos del mundial de catar 2022

catar

senegal

⚽ deportes

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1132890612_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e6f0a5a49640ba6409b2d2d757a91502.jpg

Los senegaleses, que venían de perder 2-0 ante Holanda, dominaron desde el principio, pero sus acercamientos al área rival no fructificaron durante casi toda la primera mitad, y solo a los 40 minutos Boulaye Dia logró romper el abrazo y adelantar a los africanos.Senegal movía el balón de un lado a otro en las proximidades del arco catarí, y en uno de esos intentos por filtrarlo el defensor Boualem Khoukhi se durmió y el delantero Dia aprovechó que la pelota quedó muerta y batió al portero para el 1-0.Con ese marcador se fueron ambos al descanso. Senegal con la posibilidad de seguir vivo en el torneo y Catar a punto de enterrar sus esperanzas en la primera Copa Mundial que disputa. Sin embargo, a la vuelta de los vestuarios, en el minuto 48, Famara Diedhiou aprovechó un corner y se adelantó a los defensores con cabezazo imponente, ante el cual nada pudo hacer el arquero catarí Meshaal Barsham, tomado a contrapié.El golpe, ahora sí, parecía definitivo, pero Senegal quería más, consciente de que la clasificación a octavos de final se podía definir por la diferencia de goles. Sin embargo, el once catarí no se achicó, tal vez porque no le quedaban otras opciones y a partir del minuto 60 se acercó peligrosamente al arco que defendía Edouard Mendy.En el minuto 62, el portero de Senegal realizó una gran parada a disparo de Ali Moez, tras centro de Akram Afif, no obstante se lució de verdad en el 66, al sacar una mano prodigiosa para evitar el primer gol de Catar.Los anfitriones movieron la pelota de un lado a otro e intentaron un centro por la derecha que despejó la zaga senegalesa, sin embargo el balón cayó a la izquierda de donde llegó otro centro y un remate que milagrosamente sacó el guardavallas a corner.Senegal hizo cambios para evitar las arremetidas cataríes, incluso Mendy tuvo que realizar alguna otra parada de mérito, pero no pudo evitar el gol en el 77, luego de que un balón largo, desde la banda derecha, fuera recibido por Ali Moez, quien centró al segundo palo para un testarazo inapelable de Mohammed Muntari, que había entrado cuatro minutos antes.Ahora era Senegal el que parecía estar grogui, sin embargo, en el minuto 83 la escuadra africana puso el marcado definitivo por gol de Ahmadou Bamba Dieng.Con esta victoria Senegal llega a tres puntos, los mismos que Países Bajos y Ecuador, pero con un partido más que estos equipos que se medirán más tarde.

catar

senegal

los partidos del mundial de catar 2022, catar, senegal, ⚽ deportes