Sorpresas, récords y más en las primeras jornadas de Catar 2022

Las derrotas de Argentina 1-2 ante Arabia Saudita y la de Alemania 1-2 frente a Japón son las menos previstas para esta primera ronda, pues, a priori, los vencedores no son los rivales más fuertes de sus respectivos grupos.Mientras que también hay que hablar del récord de Cristiano Ronaldo, la cantidad de partidos sin goles y la sorprendente goleada de España a Costa Rica.Argentina o AlemaniaTras caer en su debut en Catar las escuadras de Argentina y Alemania van a tener que darlo todo en los dos restantes partidos de la fase de grupos para poder avanzar a los octavos de final. Nada imposible pero sí muy complicado, si se tiene en cuenta que se medirán a rivales de mayor nivel que sus verdugos iniciales.Los argentinos tendrán que analizar todo lo que hicieron mal en ese encuentro, sobre todo en la segunda parte y mejorar sus prestaciones para imponerse a un muy complicado elenco mexicano, que empató sin goles contra Polonia y ambos son segundos de la llave C.México no lo pondrá fácil, es uno de los aspirantes a clasificarse a octavos y sus jugadores y entrenadores saben que una derrota o un empate los deja casi fuera de la siguiente ronda. Por lo tanto, al igual que a los 'albicelestes', a los del 'Tri' les va la vida en este choque sabatino.Por tanto, Argentina debe superar a México, el 26 de noviembre, y después a Polonia, el 28 de noviembre, para sacar las castañas del fuego, pero son partidos duros.Un poquito menos complicado lo tiene Alemania en el grupo E, pues sabe que hay un equipo peor posicionado, Costa Rica, pero el domingo tiene que derrotar al equipo que mejor jugó en su debut y el que más goles anotó, España. Tarea complicada para una zaga teutona que no es de las más rápidas y que deja espacios, los que podrían ser muy bien aprovechados por los atacantes españoles.En dependencia de lo que hagan los germanos ante los ibéricos estarán sus posibilidades de seguir en la lid, pues es muy probable que logren vencer a los ticos y entonces apostar por un triple empate, es una opción visto lo visto.Pero como van las cosas, parece que Argentina y Alemania tienen muy cuesta arriba su continuidad en el Mundial una vez concluya la fase de grupos. Esto es fútbol y todo puede pasar, así que toca esperar por el rendimiento de dos de los pretendientes al título.CR7 y otros récordsUna de las noticias que dejó esta primera ronda de Catar 2022 es que Cristiano Ronaldo se sumó a los jugadores que disputaron partidos en cinco ediciones de la Copa del Mundo. Ya lleva 18 en estas competiciones. Además lo hizo a lo grande, pues el luso es hasta ahora el único jugador que ha logrado marcar al menos un gol en cinco copas distintas.Según destaca la FIFA en su web, si Cristiano "disputa al menos los tres partidos de la fase de grupos, el atacante terminará la Copa en el top-10 de deportistas con más partidos en la historia de la competición".Mientras que otros registros únicos se han conseguido o igualado en esta edición según los apuntes del periodista español Alexis, conocido como MisterChip, quien destacó en su cuenta de Twitter que con su victoria, Brasil "Iguala la mejor racha de partidos consecutivos sin perder en fase de grupos de la Copa del Mundo (16), establecida por Alemania entre 1990 y 2010 (cayó frente a Serbia por 0-1)".Otro dato ofrecido por el periodista español es que "Por primera vez en TODA la historia de la Copa del Mundo cuatro partidos de la primera jornada han acabado sin goles (#DEN 0-0 #TUN, #MEX 0-0 #POL, #MAR 0-0 #HRV y #URU 0-0 #KOR)".Lo mejor de los mejoresFuera de las derrotas de Argentina y Alemania, los demás favoritos cumplieron y en varios casos dieron un recital de fútbol a sus oponentes, para ratificar que están en condiciones de colarse entre los ocho mejores, al menos, o llegar hasta las semifinales.Tal es el caso de Inglaterra que le dio un paseo a Irán (6-2) a pesar de permitir dos goles, pero solventó el partido y mostró que tiene un muy buen centro del campo y un potente ataque.Igual fortaleza expuso Francia, que por plantilla es el tercer mejor equipo del torneo y que puede quitar a cualquiera de sus titulares sin perder la energía y la calidad de los jugadores. Por si fuera poco consiguió que Olivier Giroud anotara un doblete y se sintiera muy importante para el equipo.Una gran sorpresa dio España al imponerse por 7-0 a Costa Rica y que convierte a los ibéricos en fuertes candidatos a llegar a la final. Su prueba de fuego será el domingo contra Alemania, pero se ven preparados para afrontarla.Por último vimos a un Brasil dormido durante la primera mitad del choque pero que en la segunda se activó para imponerse por 2-0 a Serbia, aunque tuvieron varias oportunidades para hacer más holgado el marcador. Los suramericanos cuentan con el que muchos consideran el plantel más completo y si no se dejan ganar no deberían tener problemas para llegar a la final de la Copa.Todavía quedan muchas jornadas y muchos buenos partidos pero tras esta primera ronda se ha visto mucha igualdad en las canchas y por tanto algunas de las previsiones se quedarán en nada. Lo cierto es que todavía hay mucha emoción y quedan unos cuantos partidos para disfrutar del calificado como deporte más hermoso del mundo.

