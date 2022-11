https://sputniknews.lat/20221125/suecia-cambia-de-retorica-hacia-turquia-y-se-niega-a-condenar-su-operacion-contra-los-kurdos-1132874421.html

Suecia cambia de retórica hacia Turquía y se niega a condenar su operación contra los kurdos

Turquía tiene derecho a defenderse, declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, al comentar la operación turca contra los kurdos en Siria. Sus palabras... 25.11.2022, Sputnik Mundo

Ulf Kristersson aseveró que Turquía es víctima de ataques terroristas y tiene derecho a defenderse. También pidió a todas las partes que mantuvieran la calma y no pusieran en peligro a los ciudadanos de a pie y a los objetivos civiles.Agregó que "el mundo debe entender a Turquía". En su opinión, los atentados que han golpeado al país otomano son tan horribles como los que se producen en otros países. Además, señaló que Suecia no debe ser un refugio para los terroristas, palabras que contrastan con las declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien observó que los terroristas y sus partidarios viven y están activos en los países escandinavos.En mayo, Helsinki y Estocolmo anunciaron que habían tomado la decisión de solicitar su ingreso en la OTAN. Meses después, en junio, la Alianza militar invitó formalmente a ambos países a incorporarse al bloque. Turquía se ha opuesto a la adhesión de las dos naciones debido a las preocupaciones sobre su apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que Ankara considera una organización terrorista. En junio, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, ambos países llegaron a un acuerdo para desbloquear el camino de Finlandia y Suecia hacia la adhesión a cambio de una mayor colaboración en los esfuerzos antiterroristas, incluso contra el PKK.El pasado 22 de noviembre, Kristersson visitó Ankara con el fin de abordar las fórmulas de avance en este tema para que Turquía admita a su país en la OTAN. Erdogan aseguró que su país espera hacerlo tras las elecciones del próximo mes de junio. Hasta ahora, la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN ya ha sido ratificada por todos los socios de la Alianza, excepto Turquía y Hungría.En la noche del 19 al 20 de noviembre, Ankara lanzó una serie de ataques aéreos contra instalaciones de las milicias kurdo-sirias y kurdo-iraquíes asociadas al PKK. El mandatario turco calificó como un logro la Operación Garra-Espada y no descartó la posibilidad de continuar con una operación terrestre.Turquía lleva a cabo acciones militares en Siria desde 2016. Damasco desaprobó en reiteradas ocasiones la presencia militar de Ankara en el país y la califica de "ilegítima".

