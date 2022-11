https://sputniknews.lat/20221126/agreden-a-un-colombiano-en-el-aeropuerto-el-dorado-de-bogota-y-se-vuelve-viral--video-1132915620.html

Agreden a un colombiano en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y se vuelve viral | Video

Agreden a un colombiano en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y se vuelve viral | Video

En redes sociales, el video de la agresión de un funcionario de Migración de Colombia a un connacional en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se volvió... 26.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-26T04:30+0000

2022-11-26T04:30+0000

2022-11-26T04:30+0000

américa latina

colombia

agresión

aeropuerto

bogotá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1118426023_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_12ac8eec300bbbda2dfb47966fba49a3.jpg

Las imágenes muestran cómo el funcionario lanza un puntapié al pasajero que aguardaba en la fila de la terminal aeroportuaria y luego intenta evitar que la mujer que registró el incidente con su móvil continúe filmando. Instantes más tarde, el agresor fue retirado y la víctima fue escoltada por trabajadores de Migraciones a otra área.El hombre agredido por el funcionario se llama Juan Ramón Jaramillo, un ingeniero de 32 años. Sandra Barba, la testigo que filmó la agresión, refirió que el funcionario insultó a Jaramillo y después le dio un golpe de puño en el rostro. Cuando la mujer empieza a grabar con su teléfono continuaron las agresiones del funcionario."Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", escribió Jaramillo en Twitter.El ingeniero dijo que espera la respuesta de la justicia colombiana y aclaró que en la oficina de Migración a la que fue escoltado recibió un buen trato y allí le dieron las indicaciones para presentar la queja formal.Luego de que se viralizaron las imágenes, la autoridad migratoria repudió el incidente en redes sociales. "Migración Colombia rechaza el comportamiento de uno de sus funcionarios en el Aeropuerto El Dorado y enfatiza que este no es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria".Por su parte, el director de la entidad, Fernando García, dijo: "Estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en Migración Colombia porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual Gobierno ni con su compromiso con el cambio".

colombia

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, agresión, aeropuerto, bogotá