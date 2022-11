https://sputniknews.lat/20221126/australia-busca-en-la-india-una-alternativa-ante-su-guerra-economica-con-china-1132889547.html

Australia busca en la India una alternativa ante su guerra económica con China

En 2022 el comercio bilateral entre Australia y la India fue de 27.500 millones de dólares, una cifra minúscula comparada con los 251.000 millones de dólares... 26.11.2022, Sputnik Mundo

Las relaciones entre China y Australia se han degradado considerablemente desde 2018, cuando Camberra aprobó una ley para luchar contra la interferencia extranjera. Oficialmente no está dirigida contra Pekín, pero fue aprobada en medio de debates sobre la influencia china en la vida política y económica del país, y prohibió a las empresas chinas Huawei y ZTE participar en el desarrollo de las redes 5G australianas.A principios del abril de 2020, Australia hizo un llamamiento para investigar el origen del coronavirus. Para China, a la que muchos criticaron entonces por su ineficaz primera respuesta a la pandemia, esto se sumó a la presión externa. Como consecuencia, en mayo del mismo año Pekín impuso aranceles antidumping y antisubvenciones a varias categorías de exportaciones australianas. Las importaciones de algunos productos como la carne de vaca, el carbón, la madera y el algodón fueron incluso suspendidas formal o informalmente.¿Por qué la India?El tratado de libre comercio entre la India y Australia lleva más de 10 años en preparación y no se puede exagerar su importancia. El acuerdo permitirá a los países comerciar con bienes y servicios prácticamente sin aranceles. El primer ministro indio, Narendra Modi, tras la firma del acuerdo, lo calificó de "momento decisivo para las relaciones bilaterales".A 75 años de su independencia del dominio británico, la India ha logrado superar al Reino Unido y se ha convertido en la sexta economía del mundo, indica Bloomberg.En virtud del nuevo acuerdo comercial, se eliminarán los aranceles sobre una serie de productos australianos exportados a la India. Habrá una reducción gradual de los aranceles sobre el vino y los productos agrícolas. El acuerdo también beneficiará a los sectores indios de gran intensidad de mano de obra.La educación es también la mayor exportación de servicios de Australia a la India, estimada en 6.000 millones de dólares y que representó el 88% del total en 2020. A finales de ese año, habían 115.137 estudiantes indios en Australia. Ese mismo año, las exportaciones australianas a Nueva Delhi fueron de 11.300 millones de dólares.Con casi 1.500 millones de consumidores, la India se convertirá en la segunda economía del mundo en el año 2050, estimó el hombre más rico de Asia, Gautam Adani, en su discurso de apertura de la 20ª Conferencia Global de Directores Ejecutivos de Forbes 2022, celebrada en Singapur los días 26 y 27 de septiembre."Dado el ritmo al que el Gobierno indio está aplicando una amplia gama de reformas sociales y económicas simultáneas, calculo que durante la próxima década la India empezará a aumentar su PIB en un billón de dólares cada 12-18 meses, lo que nos ayudará a ser una economía de 30 billones de dólares en 2050 con una capitalización bursátil que probablemente supere los 45 billones de dólares", manifestó.Relaciones en una fase críticaChina está convencida de que no hay necesidad de un tercer país en la relación que mantienen Pekín y Camberra, dijo el embajador del gigante asiático en Australia, Xiao Zhang, en su intervención en el Club de Prensa Nacional de Camberra. Planteó que sus relaciones entre los dos países se encontraban ahora en una fase crítica, en gran parte debido a la interferencia de terceros. El embajador agregó que las metas objetivas y racionales y las "políticas positivas y pragmáticas en la relación" eran fundamentales para una asociación a largo plazo, estable y predecible entre ambos países.Zhang concluyó su discurso subrayando que "este es el momento ideal para que los dos países revisen el pasado, miren al futuro y tomen medidas concretas". "Con un espíritu de respeto y beneficio mutuos, juntos debemos recuperar la asociación estratégica integral China-Australia, que redunda en el interés de nuestros países y nuestros pueblos", pronunció. No todo está perdidoA su vez, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseveró que deberían levantarse las sanciones impuestas por parte de China a los productos australianos para normalizar las relaciones entre ambos países. No obstante, la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, afirmó que su país y China han mantenido recientemente una comunicación y lazos eficaces. Añadió que gracias a los continuos esfuerzos, la relación entre ambos países ha evolucionado positivamente.Australia, agregó la ministra, seguirá aplicando la política de una sola China y desarrollará una relación más estable y mutuamente beneficiosa basada en el respeto mutuo. La canciller destacó que su país no tiene la intención de exacerbar las diferencias existentes y que Camberra está dispuesta a abordar de forma responsable y adecuada cuestiones específicas dentro de la relación de asociación estratégica global, y está comprometida a realizar esfuerzos continuos para mejorar y fortalecer sus relaciones.

