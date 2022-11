https://sputniknews.lat/20221126/betssy-chavez-jura-como-la-nueva-presidenta-del-consejo-de-ministros-de-peru-1132909749.html

Betssy Chávez jura como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Perú

Betssy Chávez jura como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó a Betssy Chávez Chino como nueva titular del Consejo de Ministros, tras la renuncia, un día antes, de Aníbal... 26.11.2022, Sputnik Mundo

Torres presentó su renuncia luego de que el Congreso de Perú rechazara la cuestión de confianza que solicitó para poder derogar la Ley 31.399, la cual señala que cualquier iniciativa que se someta a referéndum debe ser aprobada antes por el Congreso.En su presentación, Chávez sostuvo que asume el nuevo cargo "por el respeto al Estado de Derecho" y "por la restitución del equilibrio y la separación de poderes".La nueva titular del Consejo de Ministros enfrenta una investigación preliminar luego de que se diera a conocer que varios familiares de su supuesta pareja sentimental, Abel Sotelo, habrían ocupado cargos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando Chávez Chino estaba al frente de la dependencia.Tras la renuncia de Torres se especuló que Pedro Castillo podría solicitar la disolución del Congreso debido al rechazo de la cuestión de confianza; no obstante, desde la víspera, el mandatario peruano aclaró a través de su asesor jurídico, Ronald Atencio, que esa no era su intención.Sin embargo, Castillo hizo un llamado a los congresistas para que "recapaciten", pues "los derechos de la ciudadanía no pueden quedar truncos por algunos intereses de élites o minorías".

