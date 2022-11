https://sputniknews.lat/20221126/estados-unidos-prohibe-importar-productos-chinos-de-zte-y-huawei-1132931959.html

Estados Unidos prohíbe importar productos chinos de ZTE y Huawei

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU anunció que había aprobado normas que prohíben la venta e importación de equipos que supongan una amenaza... 26.11.2022, Sputnik Mundo

eeuu

zte

china

huawei

internacional

🏛️ compañías

asia

📈 mercados y finanzas

Según Bloomberg, Dahua y Hikvision podrían ser las más afectadas por la prohibición, ya que sus cámaras solían instalarse en oficinas gubernamentales. Y algunos servicios, como la policía, también utilizan ampliamente los radioteléfonos portátiles de Hytera.Por su parte, desde Hikvision afirmaron que sus equipos "no suponen una amenaza para la seguridad de EEUU, y no hay ninguna justificación técnica o legal para la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones". Las demás empresas no comentaron la decisión.En marzo de 2021, cinco empresas chinas fueron añadidas a la lista de empresas que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en virtud de la ley de 2019 destinada a proteger las redes de comunicaciones estadounidenses: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology y Zhejiang Dahua Technology Co.En junio de 2021, la FCC votó a favor de un plan para prohibir la autorización de equipos de empresas chinas, incluidas Huawei y ZTE, en las redes de telecomunicaciones estadounidenses. El pasado mayo las autoridades canadienses también restringieron el uso de los productos y servicios de las empresas chinas Huawei y ZTE.

eeuu

china

asia

