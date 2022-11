https://sputniknews.lat/20221126/honor-y-memoria-recreadores-de-batallas-medievales-rinden-homenaje-a-los-combatientes-rusos-1132874237.html

Honor y memoria: recreadores de batallas medievales rinden homenaje a los combatientes rusos

Los miembros del club de reconstrucción histórica Radogost celebran un torneo anual en honor a su camarada Dmitri Zelenko, fallecido en Donbás el 2014. Durante... 26.11.2022, Sputnik Mundo

Este colectivo además de organizar conciertos benéficos para los heridos, también recogen y llevan ayuda humanitaria a Donbás, cosen y tejen ropa abrigada para los combatientes rusos que se encuentran en la zona de combate y realizan clases magistrales para niños con autismo.La madre de Dmitri, Svetlana Zelenko, recuerda que "en el año 2014, [su hijo] fue a Donbás como voluntario porque [él] decidió que era necesario. Explicó que existía un peligro para Rusia y que no podía quedarse en casa. No pudo evitarlo después de ver a la gente quemada en Odesa. Y yo solo rezaba para que mostrara honor allí. Ya que decidió hacerlo, debía hacerlo bien".Svetlana sonríe mucho y se siente cómoda en compañía de jóvenes con espadas y trajes medievales. Cuando se le pregunta cómo soporta el dolor de la pérdida de su hijo, ella habla de la alegría de servir a la gente y de la esperanza que le da su compañerismo con las nuevas generaciones.Pável Odinokov, el jefe del club y comandante de la compañía del 60º batallón de fusileros Veteranos, se desplazó hace unos días a Donbás como voluntario "para continuar el trabajo iniciado por Dmitri en la protección de la patria". No es la primera vez que lo hace en 8 años. Cuando se le pregunta si tiene miedo de ir a la zona de combate y arriesgar su propia vida, Pável se ríe y dice que tiene mucho miedo, pero agrega que no hay que "asustarse a tal punto que el miedo [a uno lo] paralice" porque él está convencido de que "la victoria será nuestra".

