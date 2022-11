https://sputniknews.lat/20221126/lavrov-asegura-que-ucrania-sera-liberad-del-neonazismo-que-fue-resucitado-en-europa-1132921137.html

Lavrov asegura que Ucrania será liberadа del neonazismo que fue resucitado en Europa

El pueblo ucraniano será liberado de los neonazis, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a tiempo de agregar que Europa está... 26.11.2022, Sputnik Mundo

En sus palabras, los cambios que pasaron en Ucrania no fueron producidos sin la influencia de fuerzas externas. Añadió que Europa está implicada en el resurgimiento del neonazismo en el mundo."En términos no solo de glorificar a los nazis, sino de convertir el nazismo en la teoría y la práctica de las actuales autoridades ucranianas", explicó el jefe de la diplomacia rusa.El presidente ruso, Vladímir Putin, ya había declarado con anterioridad que el neonazismo "venenoso" existe en todo el mundo, incluso su país, pero ahí los neonazis son perseguidos, mientras que en Ucrania son destacados."En cuanto a lo que pasó con la historia y lo que sigue pasando, por desgracia, en Ucrania. Quizá no habría este conflicto hoy si no hubiera intentos por parte de algunas fuerzas en Ucrania y en Occidente de retocar la historia y destrozarla, si no se glorificara a los que colaboraron con Hitler, con los nazis, si no se quisiera revivir este neonazismo en nuestros territorios históricos", apuntó el mandatario.En mayo pasado, el presidente de Rusia señaló que en ningún lugar del mundo se promueve el nazismo a nivel estatal como en Ucrania.Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial rusa es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

