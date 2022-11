https://sputniknews.lat/20221126/los-argentinos-siguen-pensando-que-van-a-ser-campeones-del-mundo-1132910550.html

"Los argentinos siguen pensando que van a ser campeones del mundo"

"Los argentinos siguen pensando que van a ser campeones del mundo"

En conversación exclusiva con Sputnik, el periodista Aaron Nieto hizo un repaso de la primera fecha del Mundial de Catar 2022, cómo se vive el evento desde... 26.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-26T10:00+0000

2022-11-26T10:00+0000

2022-11-26T10:00+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

méxico

argentina

⚽ deportes

fútbol

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1126202295_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c925ab538b7a9cb65dbc90b87ef2cfc5.jpg

El público latinoamericano "está disfrutando mucho" del Mundial de Fútbol, dijo desde Doha a Sputnik el editor general de As México y conductor de W Deportes, Aaron Nieto. "Hoy me encuentro en Ecuador vs. Países Bajos, la afición ecuatoriana está encantada con su selección", afirmó luego del empate 1:1 entre ecuatorianos y neerlandeses en el estadio internacional Khalifa.El ambiente en Catar "no es nada de lo que se pensaba antes de llegar, cuando nos decían que los latinos van a sufrir, que no van a poder brincar. Aquí es una fiesta latina en los partidos donde juegan selecciones como Ecuador, Uruguay, Argentina, México, es una fiesta", aseguró el periodista mexicano.Nieto comentó que la afición catarí está "realmente volcada" con Brasil, que "ayer disfrutó su triunfo sobre Serbia", pero "apoya mucho también a Argentina"."El ambiente es muy grato, la gente lo disfruta y hay cero connatos de bronca, a excepción del que hubo entre mexicanos y argentinos en una de las calles de Doha y ojalá que mañana no pase a mayores", comentó Nieto sobre los incidentes en las afueras del Fan Festival en la capital catarí entre los seguidores de las selecciones que se enfrentarán este 26 de noviembre.Perspectivas del encuentro entre México y ArgentinaSegún Nieto, ambos seleccionados "saben que no hay mañana, tienen que ganar y llevarse los tres puntos". Lionel Scaloni, técnico de Argentina, y Gerardo Martino, de México, saben que "tienen que salir con todo" porque el equipo perdedor, "comprometería su pase a la siguiente ronda"."La afición mexicana confía en llevarse los tres puntos, esperan jugarle del tú por tú a Argentina y si México vence a Argentina sería una sorpresa", afirma el periodista mexicano.Nieto estima que los aficionados albicelestes "están confiados en que lo de Arabia Saudita fue un tropezón y que mañana van a golear a México, que mañana va a aparecer el mejor Leo Messi. Ellos siguen pensando que van a ser campeones del mundo".La gestión del VAREl uso del arbitraje de video asistido, más conocido como VAR (por sus siglas en inglés), ha sido muy cuestionado durante este Mundial de Fútbol. Para Nieto, la tecnología ha dejado más polémicas de las esperadas.El conductor de W Deportes cree que el VAR "desespera a la afición", que no sabe cuándo va a ser utilizado ni con qué consecuencias para los equipos. "Esa es la duda, por qué el VAR marca unas y por qué no marca otras", concluyó.Sorpresas positivasLa primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022 también ha dejado varias sorpresas. A ojos del mexicano, "lo hizo muy bien Japón, realmente fue destacado, esa voltereta contra Alemania".Arabia Saudita, que "pese a que no fue su mejor fútbol, le sacaron el resultado a Argentina", y también a Irán que derrotó 2-0 a Gales tras la derrota que sufrió contra Inglaterra en su primer partido "y sigue compitiendo", concluyó Nieto.

https://sputniknews.lat/20221125/inglaterra-empata-a-ceros-contra-eeuu-pero-mantiene-el-liderato-de-su-grupo-en-catar-2022-1132904570.html

https://sputniknews.lat/20221125/en-las-malvinas-se-habla-ingles-la-porra-mexicana-que-enfurecio-a-argentina-en-catar-2022--video-1132902544.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, argentina, ⚽ deportes, fútbol, 💬 opinión y análisis