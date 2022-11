https://sputniknews.lat/20221126/occidente-se-despedaza-comenzo-una-guerra-intestina-y-ya-se-matan-entre-ellos-1132899904.html

Occidente se despedaza: comenzó una guerra intestina y ya 'se matan' entre ellos

Occidente se despedaza: comenzó una guerra intestina y ya 'se matan' entre ellos

El bloqueo de Bélgica a la exportación de tecnología nuclear a Reino Unido; la exigencia por parte de Polonia a Ucrania –cuyos políticos honran a Stepan... 26.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-26T06:00+0000

2022-11-26T06:00+0000

2022-11-26T06:00+0000

qué pasa

occidente

ucrania

eeuu

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1132899758_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2346e7c34a133d48efb0b884d7524785.jpg

Occidente se despedaza: comenzó una guerra intestina y ya 'se matan' entre ellos Occidente se despedaza: comenzó una guerra intestina y ya 'se matan' entre ellos

En Occidente se arrancan los ojosMomento Titanic. Ese preciso instante en que el teóricamente inhundible transatlántico choca con el iceberg sellando a fuego su fatal destino final, es con el que se puede establecer un paralelismo con lo que está aconteciendo entre los líderes del Occidente colectivo.La línea de flotación del conocido como 'norte global', pese a que la austral Australia esté incluida, ya recibió el impacto y el agua está entrando a mares en el casco del buque otanista y sólo falta esperar al hundimiento total y absoluto.Ese momento cúlmine en que el efecto succión que precisamente ejerce el hundimiento de una embarcación, que acaba por tragarse todo lo que se encuentra a su alrededor. Sin embargo, son muchos los violinistas que se empeñan en seguir blandiendo esas notas.Pero en vez de estar 'Más cerca de ti, mi Dios', tal como se llama la obra que ejecutaban los músicos, están más cerca del infierno, que paradójicamente no es de fuego, sino del hielo del frío invierno boreal. Hablamos de hundimiento, de resquebrajamiento, de terremoto, de grieta cada vez más grande entre los propios países occidentales.Como muestra, algunos botonesComo ejemplo, algunas cuestiones: Bélgica bloquea la exportación de tecnología nuclear a Reino Unido; Polonia exige a Ucrania –cuyos políticos honran a Stepan Bandera– pedir perdón por la masacre de Volinia, o de lo contrario, piden dejar de ayudar al régimen de Kiev. La Unión Europea denuncia que el juego incendiario de EEUU en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sirve para su propio beneficio y destruye la economía del bloque comunitario.Más asuntos: Suspendidas las negociaciones de la UE sobre topes a precios de petróleo ruso, o que más del 50% de los moldavos en contra del ingreso en la OTAN, y la queja de algunos medios europeos de que Bruselas baila al ritmo de Zelenski con la declaración de Rusia como patrocinador del terrorismo. Algo que el ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, critica.Todo esto es un cóctel es explosivo, y ya está servido. "Tenemos aquí una relación muy conflictiva de unos países contra otros, en el que cada uno busca –y se va a acentuar en el medio plazo– su propia solución a sus propios problemas, mirando sólo de reojo lo que hace la Unión Europea. Así que estamos viendo, y veremos más aún, que estas cosas se irán agudizando en la medida en que el invierno llegue y que las sociedades europeas comiencen a disfrutar del 'beneficio' de que sus élites lleven a sus países a la guerra y ayuden con armas, y con hombres, y con dinero, a un bando en esta guerra que no debería haber existido", apunta el analista internacional Eduardo Luque.

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

occidente, ucrania, eeuu, europa, аудио