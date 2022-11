https://sputniknews.lat/20221126/una-base-militar-de-eeuu-en-siria-fue-atacada-con-cohetes-1132916734.html

Una base militar de EEUU en Siria fue atacada con cohetes

Una base militar de EEUU en Siria fue atacada con cohetes

Dos misiles cayeron en una base militar estadounidense en Siria, ubicada en la ciudad de Al Shaddadi, confirmó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom, por... 26.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-26T05:10+0000

2022-11-26T05:10+0000

2022-11-26T05:10+0000

siria

eeuu

turquía

mando central de los estados unidos (centcom)

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120972917_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_dfcae6d5db0997de63134fe1bae7f685.jpg

En el boletín emitido por las autoridades norteamericanas se menciona que, pese al ataque, no se reportaron daños en las instalaciones ni lesionados.Las Fuerzas Democráticas de Siria visitaron el lugar desde donde se lanzaron los misiles y encontraron uno que no fue disparado, de acuerdo con información oficial de Estados Unidos. Hasta el momento no se sabe quiénes fueron los autores de la agresión. Días atrás, el Centcom dijo a Sputnik que los ataques turcos contra los kurdos en la región también han supuesto un riesgo para las fuerzas estadounidenses.El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, consideró que, si bien respetan el derecho de defensa de Turquía, los ataques ponen en riesgo al personal estadounidense, amenazan la soberanía de Irak e incluso pone en riesgo la custodia de más de 10.000 detenidos.Las Fuerzas Armadas de Turquía realizaron los ataques aéreos en Siria e Irak en respuesta al atentado terrorista ocurrido en Estambul el pasado 13 de noviembre, en el cual fallecieron seis personas y 81 más resultaron heridas a consecuencia de una explosión.Las autoridades turcas adjudicaron el ataque al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), ambas consideradas organizaciones terroristas por Ankara.

https://sputniknews.lat/20221124/como-eeuu-apoya-a-los-kurdos-mientras-turquia-realiza-una-ofensiva-antiterrorista-1132832128.html

siria

eeuu

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

siria, eeuu, turquía, mando central de los estados unidos (centcom)