Xi Jinping: "China está dispuesta a profundizar la confianza con Cuba"

"No importa cómo pueda cambiar la situación internacional: el compromiso de China de mantener una larga amistad con Cuba no cambiará. La determinación de China de apoyar a Cuba a alcanzar el socialismo no cambiará. La voluntad de China de trabajar con Cuba para proteger la equidad y la justica internacionales y oponerse a la hegemonía y la política de poder no cambiará", declaró el líder chino, según palabras citadas por la agencia china Xinhua.