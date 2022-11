"Amor con amor se paga": el mensaje de AMLO tras la Marcha del Pueblo

https://sputniknews.lat/20221127/amor-con-amor-se-paga-amlo-ofrece-mensaje-tras-la-marcha-del-pueblo-1132957539.html

La movilización fue convocada a las 09:00 horas en la Victoria Alada (popularmente conocida como el Ángel de la Independencia), pero debido a la enorme cantidad de gente que acudió al llamado, López Obrador tardó cerca de seis horas en llegar a la plancha del Zócalo."Hay relevo generacional", celebró el mandatario al iniciar su discurso con motivo de cuatro años de gobierno y en el que destacó que la mayoría de los participantes son jóvenes.López Obrador reiteró que no busca la reelección y destacó que su Gobierno ha cumplido su promesa de poner en primer lugar a los pobres y a las poblaciones indígenas.Posteriormente, el político tabasqueño destacó que el salario mínimo creció 62% en términos reales durante los primeros cuatro años de gobierno y próximamente se anunciará un nuevo incremento para llegar a un aumento del 100% del salario mínimo.El presidente mexicano también destacó los programas de becas escolares y apoyos económicos para familias de escasos recursos que ha implementado su gobierno, así como la creación de universidades públicas y gratuitas.Además, también destacó los nuevos libros de texto gratuitos que se lanzarán en los próximos años y el aumento del 21% del sueldo de los maestros y las 650.000 plazas que se dieron a trabajadores de la educación.En materia de salud, López Obrador afirmó que en las clínicas del IMSS Bienestar se tiene un abasto de medicamentos del 94% en promedio y se trabaja para limpiar de corrupción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual ya no opera bajo un modelo neoliberal.Respecto a los temas de ayuda social, el mandatario mexicano presumió que 10 millones 500 mil adultos mayores se benefician con la pensión bimestral, la cual aumentará en enero de 2023 y 2024, es decir, cinco veces que al inicio del gobierno y para enero el apoyo aumentará en 25%, asegura el presidente.Combate a la corrupción y el despilfarroLo anterior, sin necesidad de contraer deuda, una fórmula neoliberal con la que se engañaba al pueblo, aseguró López Obrador."Porque decía que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuera permeable o contagiosa. Decían, si se llena el vaso, la copa, se derrama. ¡No! Ese es un sofisma, una mentira. Si se derrama la copa, ponen otra", afirmó el presidente mexicano.En materia de combate a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha depurado al Gobierno federal de este tipo de prácticas, así como de lujos, al grado que en toda su administración no se han adquirido autos y se disminuyó los gasto de publicidad oficial en más de 40.000 millones de pesos.Como parte de las decisiones económicas tomadas para contrarrestar la inflación, el mandatario aseguró que se hizo lo correcto al subsidiar la gasolina. En materia de energéticos, presumió la compra de la refinería de Shell en Texas y la inversión de 11.000 millones de dólares para la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.Asimismo, se refirió a la construción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los mejores del mundo "aunque no lo quieran reconocer".Otras obras destacadas durante el discurso de López Obrador fueron los más de 40.500 kilómetros de carreteras que fueron rehabilitadas con una inversión de cerca de 71.500 millones de pesos, así como las carreteras que se inaugurarán en Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí.Tierras y apoyo a productoresAndrés Manuel López Obrador presumió las 30.000 hectáreas de terreno que se le devolvieron a los pueblos yaquis y aseguró que ya cuentan con acceso a agua potable.En el marco de las medidas para el apoyo al campo sostuvo que se darán fertilizantes gratuitos a más de dos millones de pequeños productores.Asimismo, resaltó el programa de reforestación más grande del mundo, Sembrando Vida, con una inversión de 30.000 millones de pesos anuales, algo que no se hace en otros países del mundo.México vuelve a los trenesEl presidente de México también celebró que pronto llegarán los 42 trenes que correrán en el proyecto llamado Tren Maya, con una longitud de más de 1.554 kilómetros.En este sentido, López Obrador prometió que, al acabar su gobierno, dejará "un sistema de trenes de pasajeros que ya no había", a pesar de la historia de México relacionada con este transporte.En total, al cierre de su Gobierno, habrá más de 2.000 kilómetros de vías férreas, un hecho no antes visto en México.Éxito en la estrategia de seguridadEn materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador resaltó la ley que permitió la creación de la Guardia Nacional, su adherencia a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y su presencia en 19 de 32 estados con más de 200 cuarteles.El mandatario aseguró que gracias a las buenas políticas de su gobierno se redujeron los delitos del fuero federal un 27,3% y los secuestros bajaron más del 68%.Respeto a migrantes en EEUUSobre los más de 40 millones de migrantes que trabajan en EEUU, López Obrador sostuvo que no pretende pelearse con EEUU, pero sí exigirá un trato digno para los paisanos."No nos vamos a pelear con ningún gobierno, no nos vamos a pelear con EEUU, solamente que pongan a andar una política que no ofenda la dignidad de los mexicanos que trabajan honradamente", declaró.Además, criticó a aquellos gobernantes estadounidenses que critican y rechazan a los migrantes mexicanos, hasta que necesitan sus votos para ganar en las elecciones.Protección al pasado indígenaAndrés Manuel López Obrador recordó que en 2021 se realizaron varias actividades y homenajes en conmemoración de los 500 años del inicio de la resistencia indígena para no olvidar "nuestro pasado como pueblo originario invadido y colonizado y nuestro presente de nación libre y soberana".La memoria histórica es parte de nuestro quehacer político, en 2019 lo dedicamos a Emiliano Zapata, en 2020 a Leona Vicario, en 2021 a Quetzalcóatl o Kukulkán, este año a Ricardo Flores Magón, y en e 2023 se recordará a Francisco Villa.En este sentido, agradeció a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller por promover la lectura y adelantó que ella no participará en ningún proceso electoral.Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no gobierna la oligarquía, por lo que se vive en un país con libertad de expresión, libertad religiosa y política. Como ejemplo, señaló la reciente convención de personajes de derecha que se realizó en la Ciudad de México.Al término de su discurso, y antes de entonar el himno nacional de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a seguir con la Cuarta Transformación.

