"En el Parlamento Europeo vemos una gran falta de profesionalidad. Y las emociones son un asunto tan voluble, hoy son rusófobas, y mañana habrá otras [emociones] más. Y entonces, quizá abran los ojos", declaró Dmitri Peskov en una entrevista con canal televisivo Rossiya 1.El vocero también observó que el Europarlamento basa su trabajo en las emociones y Rusia no se toma a pecho sus decisiones."El Parlamento Europeo es el tipo de organización que más bien basa su trabajo en las emociones, en un enfoque emocional. Por supuesto, no es un secreto para nosotros que en los últimos años el organismo no nos tiene mucho aprecio. A cambio, hemos tenido pocas ganas de tener en cuenta lo que ocurre allí. Y, digamos, tomarlo a pecho", añadió."El profesionalismo prevalecerá de todos modos"La generación más joven de políticos occidentales a veces persigue la reacción del público, pero al final prevalecerá la profesionalidad, dando prioridad a la gente seria, destacó Peskov. "El profesionalismo prevalecerá al final de todos modos. Y esta generación más joven de políticos, sí, a veces persiguen, aparentemente, una reacción pública a lo que hacen. Probablemente sea un halago para ellos entrar en contacto con gente seria. Y quieren demostrarlo", argumentó. El portavoz del Kremlin también planteó que con el tiempo, probablemente, "la profesionalidad se impondrá, el sentido común se impondrá". "La rusofobia y el odio hacia Rusia se desbordan"El vocero del Kremlin señaló que la rusofobia y el odio hacia Rusia son demasiados, pero también consideró el documento del Parlamento Europeo no es jurídicamente vinculante. El 23 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que declara a Rusia como "Estado patrocinador del terrorismo" por la operación especial militar. La Eurocámara llamó a la Unión Europea (UE) y a sus países miembros a elaborar una base legal para redactar una lista de Estados patrocinadores del terrorismo e incluir a Rusia en ese listado. Los diputados, además, instaron a las instituciones del bloque comunitario a seguir con su política de "aislamiento internacional a Rusia", así como reducir las relaciones diplomáticas con Moscú "hasta el absolutamente mínimo necesario".El viceministro de Exteriores ruso Oleg Siromólotov, a su vez, calificó la adopción de dicho documento como un "paso inamistoso" que forma parte de una campaña política lanzada por Occidente para denigrar a Rusia, y que no tiene nada en común con la situación real en la lucha contra el terrorismo internacional.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

