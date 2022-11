https://sputniknews.lat/20221127/guillermo-del-toro-dispuesto-a-pagar-estatuillas-de-los-premios-mas-importantes-del-cine-mexicano-1132936940.html

Guillermo Del Toro dispuesto a pagar estatuillas de los premios más importantes del cine mexicano

El cineasta mexicano Guillermo del Toro se ofreció a cubrir el costo total de las estatuillas de los premios Ariel, los más importantes de la industria... 27.11.2022

Día antes, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AC (AMACC) anunció que no emitiría la convocatoria para los Premios Ariel 2023, dado que no cuentan con un presupuesto suficiente para realizar la ceremonia.Ante la polémica, Del Toro se solidarizó con sus colegas mexicanos y pidió al Gobierno de México apoyar a la industria. Tras la respuesta de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien aseguró que los apoyos al cine no se han recortado, el ganador del Oscar se ofreció a pagar las estatuillas e insistió en que las autoridades deben encontrar una solución con el gremio.El cineasta también criticó a las cuentas de bots que defienden el recorte presupuestal de la AMACC dado que solo se financian proyectos de personajes ya consolidados como Eugenio Derbez u Omar Chaparro.Es por esto que Guillermo del Toro pidió no reducir el cine mexicano al cine comercial y pidió apreciar el trabajo de cineastas como Alejandra Márquez Abella o Tatiana Huezo, directora de la exitosa Noche de fuego.La primera ceremonia de los Premios Ariel se realizó en mayo de 1947. Desde entonces, se ha convertido en uno de los galardones más apreciados de la industria cinematográfica mexicana.

