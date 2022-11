https://sputniknews.lat/20221127/un-club-de-la-liga-de-arabia-saudita-busca-integrar-a-cristiano-ronaldo-a-sus-filas-1132936477.html

Un club de la liga de Arabia Saudita busca integrar a Cristiano Ronaldo a sus filas

Un club de la liga de Arabia Saudita busca integrar a Cristiano Ronaldo a sus filas

El club Al Nassr de la liga de fútbol de Arabia Saudita ofreció un contrato de tres años al jugador portugués Cristiano Ronaldo, asegura el medio... 27.11.2022

De acuerdo con la información difundida, el ofrecimiento se hizo oficial luego de que la semana pasada se anunciara la salida de Ronaldo del Manchester United, tras varios rumores respecto a los problemas que tendría el delantero con la directiva del club.Según las fuentes consultadas, aunque de manera oficial no han empezado las negociaciones, sí han existido varios acercamientos con los representantes del jugador portugués de 37 años.Incluso, se espera que después de la Copa Mundial de Catar 2022 las negociaciones se aceleren para cerrar un contrato valuado, de manera preliminar, en más de 75 millones de dólares anuales.Si bien no existe un proceso de negociación formal, las fuentes citadas por CBS sostienen que los acuerdos están muy avanzados, al grado que únicamente se esperaría el aval de Ronaldo para firmar el contrato.La salida de Cristiano del Manchester United se dio poco después de una entrevista que otorgó el cinco veces ganador del Balón de Oro para la cadena Talk TV y en la cual acusó al club de haberlo traicionado y aseguró que no respetaba al entrenador Erik ten Hag.Debido a lo sorpresivo del anuncio, hasta el momento ningún club ha hecho alguna oferta formal para contratar al futbolista.Al Nassr es uno de los equipos más exitosos de Arabia Saudita y de la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

