AMLO: "No queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que a pesar de las presiones por parte de Estados Unidos sobre la prohibición de maíz transgénico... 28.11.2022

Al ser preguntado por Sputnik sobre si hablará del tema en su reunión con Tom Vilsack, secretario de Agricultura estadounidense, López Obrador señaló que sí, pero dejó en claro la postura de México al respecto. "Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes de maíz blanco, donde está el problema es en el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo", agregó. Apenas la semana pasada, el presidente de México informó que, de momento, puso freno a la cancelación del uso del glifosato, pues explicó que no se puede eliminar de manera tajante sin tener alguna otra alternativa para la limpieza de plantas y árboles."Es una situación especial, no solo de carácter mercantil o de predominio económico, en donde solo está de por medio el lucro, es que este herbicida permite la limpia de las plantas, de los árboles, el quitar la hierba y no se tiene todavía una opción alternativa, vamos a decir, un producto natural, biológico, que ayude a aligerar y abaratar este procedimiento productivo", indicó.En diciembre de 2020, López Obrador firmó un decreto para prohibir el maíz transgénico aludiendo el daño que causa a la biodiversidad mexicana.El tema ha causado inquietud entre autoridades de Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado 15 de noviembre, los senadores estadounidenses Joni K. Ernst y Charles E. Grassley solicitaron a la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, activar un proceso de consultas contra México en el marco del T-MEC por la política del país latinoamericano de prohibición de importaciones de maíz transgénico y el uso del glifosato.De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos —USDA, por sus siglas en inglés—, en el actual año comercial México es su principal comprador de maíz con 5,39 millones de toneladas métricas (TM).Según datos de la Oficina del Censo de EEUU, durante la última temporada se exportaron a México 16,81 millones de toneladas equivalente a 5.090 millones de dólares, del cual solo 20% es maíz blanco para consumo humano. Esta cifra podría verse severamente afectada en caso de que la prohibición de los transgénicos también se prolongue al maíz amarillo.

