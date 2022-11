https://sputniknews.lat/20221128/britanicos-reducen-su-consumo-de-gas-y-electricidad-un-10-conforme-se-acerca-el-invierno-1132961122.html

Británicos reducen su consumo de gas y electricidad un 10% conforme se acerca el invierno

Británicos reducen su consumo de gas y electricidad un 10% conforme se acerca el invierno

Empresas como E.ON, el segundo proveedor más grande del Reino Unido, informó que el consumo de energéticos se ha reducido "dos dígitos" en las últimas semanas, una tendencia que se espera podría aumentar conforme se acerque el invierno.De acuerdo con Michael Lewis, director ejecutivo de E.ON, precisó que las reducciones van entre el 10% y el 15%, en contraste con los promedios que se reportaron semanas atrás."Es un fenómeno grande. Estamos analizando nuestra información y tratando de entender qué está pasando. Parece que las personas usan la calefacción por periodos más cortos o apagan el termostato en sus casas", declaró Lewis para The Guardian.Andrew Lindsay, director ejecutivo de Telecom Plus, confirmó que el uso de gas bajó un 10% en los meses recientes y las expectativas es que el consumo siga a la baja "en la medida en que la gente se autoregule".Ambos ejecutivos coincidieron que el clima templado de octubre y noviembre, inusual en esta época, dificulta hacer un análisis preciso.Sin embargo, pese a la reducción, muchos británicos no ven una disminución en sus facturas, según varios reportes periodísticos. Ante esta situación, el secretario de comercio, Grant Shapps, se mostró "perturbado" por la información y afirmó que investigaría lo sucedido.En tanto, el Gobierno del Reino Unido planea lanzar una campaña de más de 25 millones de libras para pedirle a la población que reduzca aún más su consumo de gas y electricidad para Navidad. No obstante, la campaña no ha sido implementada, ya que algunas voces en el Partido Conservador —entre ellas la ex primera ministra Liz Truss— consideran que se trata de una acción paternalista.

