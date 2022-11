https://sputniknews.lat/20221128/cuidenlo-el-gesto-cordial-de-los-asistentes-de-la-marcha-de-pueblo-para-proteger-a-amlo-1132978286.html

"¡Cuídenlo!": el gesto cordial de los asistentes de la 'Marcha de Pueblo' para proteger a AMLO

"¡Cuídenlo!": el gesto cordial de los asistentes de la 'Marcha de Pueblo' para proteger a AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que fueron los participantes de la Marcha de Pueblo del día 27 de noviembre que pidieron que el...

"Es que la gente me lo pedía, empezaron a gritar '¡cuídenlo!, ¡cuídenlo!' y que me subiera al coche", comentó. Además, le aseguró a la corresponsal de Sputnik que se sentía bien.Comentó que se siente bien y que le ayuda mucho practicar el deporte.Luego de que en septiembre se viralizó en redes sociales el presunto hackeo a servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el que se vulneraron datos que incluye detalles del estado de salud del presidente López Obrador, el mandatario confirmó en una de sus conferencias matutinas que la información es cierta. Reconoció que tiene varios padecimientos, pero puntualizó que toda esa información es de conocimiento público.Durante la Marcha del Pueblo que se celebró el día 27 de noviembre con el motivo de los cuatro años del Gobierno de López Obrador, se le hizo difícil al presidente avanzar hacia el Zócalo, donde tenía que dar su discurso. Se intentó que el mandatario aboradara un vehículo. Sin embargo, lo rechazó y prefirió continuar caminando. López Obrador tardó seis horas para llegar a la plaza principal del país, aunque todo el recorrido no superaba los cinco kilómetros.De acuerdo con la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, la asistencia de la marcha alcanzó 1.200.000 personas.

