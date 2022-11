https://sputniknews.lat/20221128/fin-asi-esta-pensando-amlo-llamar-su-libro-que-prepara-para-antes-de-que-se-acabe-su-sexenio-1132974646.html

'Fin': así está pensando AMLO llamar su libro que prepara para antes de que se acabe su sexenio

'Fin': así está pensando AMLO llamar su libro que prepara para antes de que se acabe su sexenio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que una vez que se acabe su sexenio, en 2024, no volverá a participar en la vida pública y... 28.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-28T15:38+0000

2022-11-28T15:38+0000

2022-11-28T15:38+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1132974692_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_d83804c3e5f1fa9c6bf88ab65a6c9516.jpg

"Yo ya cierro mi ciclo, nada más voy a hacer un libro antes de irme para terminar de explicar sobre todo lo que ayer [el 27 de noviembre, durante la Marcha del Pueblo] definí como humanismo mexicano", comentó durante su rueda de prensa matutina.Además, el mandatario planea trabajar en otro libro, "un libro que me va a llevar varios años, es una investigación", explicó. Su principal tema, reveló López Obrador, será el pensamiento conservador en México.El presidente reiteró que no participará en ningún evento público o político, incluso, compartió que en el festejo de su último cumpleaños uno de sus hijos le preguntó si iría a su boda, a lo que López Obrador respondió que no. Tampoco iría a un partido de béisbol, su deporte favorito."No, que venga a batear aquí", bromeó.Sin embargo, no descartó que todavía durante su sexenio se celebre otra marcha. "Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, quizá por el quinto informe. Pero no estar ya siempre. Si podemos, pues nada más el Zócalo", comentó.El 27 de noviembre se celebró en la Ciudad de México una marcha multitudinaria con el motivo de cuatro años del Gobierno de López Obrador. El mandatario expresó luego su agradecimiento por el respaldo popular recibido en la manifestación.Los manifestantes llegaron de todo el país, encabezados por los dirigentes de los estados y municipios gobernados por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.El mandatario dijo que la participación masiva fue una respuesta al apoyo que el Gobierno ofrece a través de los llamados "programas sociales del bienestar", que son parte de "una fórmula efectiva que no falla"."No es cierto que el pueblo sea mal agradecido, es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo: antes de ver cómo se ayuda a los de arriba, o a ciertos sectores formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo", subrayó en su reseña de la marcha organizada por el Gobierno.

https://sputniknews.lat/20221127/amor-con-amor-se-paga-amlo-ofrece-mensaje-tras-la-marcha-del-pueblo-1132957539.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador