Ghana derrota a Corea del Sur y se mantiene viva en Catar 2022

Ghana derrota a Corea del Sur y se mantiene viva en Catar 2022

MOSCÚ (Sputnik) — Ghana derrotó por 3-2 a Corea del Sur y mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de Catar 2022 en un... 28.11.2022

mundial de fútbol 2022 en catar

los partidos del mundial de catar 2022

⚽ deportes

fútbol

corea del sur

ghana

áfrica

asia

Ghana contó con dos goles de Mohammed Kudus y uno de Mohammed Salisu, en tanto Corea del Sur anotó dos veces, ambas a la cuenta de Gue-Sung Cho.Corea del Sur arrancó muy bien el partido, con llegadas muy rápidas, de peligro, y un juego de orfebrería, que permitía avanzar al área rival con facilidad, en tanto los rivales tenían que conformarse con ver pasar la pelota una y otra vez sin poder hacer nada.Todo fue de cara a los surcoreanos, salvo el gol, que no llegaba. Pero el fútbol a veces depara alguna sorpresa y la primera la dio Ghana al minuto 24, cuando Salisu puso el 1-0 para Ghana, a pesar de una mano previa que el árbitro no tuvo en cuenta, más allá de una llamada del VAR, para que lo considerara.Exactamente 10 minutos después, fue Kudus el que puso el 2-0 para las estrellas negras, quienes acabaron, con dos llegadas por arriba, con el sistema de juego de Corea del Sur. Ahora Ghana iba delante 2-0 por la efectividad en las áreas, a pesar de la posición de la pelota, controlada por la selección asiática.Así se fueron ambas escuadras a los vestuarios. Los africanos contentos por haber aprovechado las dos oportunidades que tuvieron, y los coreanos inconformes por haber propuesto más y no haber tenido recompensa alguna. Al contrario, con dos golpetazos tremendos en contra.A la vuelta de los vestuarios, la situación era otra. Los de Corea del Sur salieron a golpear y al minuto 60 ya habían emparejado el partido 2-2. Los dos goles fueron de Gue-Sung Cho en el 58, y el 60, ambos tras dos cabezazos que rompieron a la zaga ghanesa.Sin embargo, en el 69 Ghana volvió a golpear, en una jugada en la que llevó el balón por la izquierda, y tras un centro sobre el cual tuvo un fallo horrendo Iñaki Williams, la pelota le llegó a Kudus, que sumó su segundo gol del partido.Los minutos finales del juego, incluyendo los 10 del alargue, estuvieron marcados por un asedio total de la selección surcoreana, pero no pudo conseguir un empate y ya está casi fuera del torneo.La victoria de Ghana la deja con tres puntos, en tanto Corea del Sur está casi fuera de la Copa Mundial, con un partido pendiente ante Portugal, que se medirá al cierre de la jornada ante Uruguay.

