Los medios llaman a EEUU a suspender el enjuiciamiento de Assange

Agrega que este día hace 12 años The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País colaboraron para publicar extractos de 250.000 de documentos obtenidos por Assange."Los editores y los propietarios de los primeros medios de comunicación que publicaron las revelaciones, se unieron para manifestarse contra el plan de acusar a Assange según la ley establecida para castigar a los espías durante la Primera Guerra Mundial", añadió.Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de Washington, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh. El 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a EEUU, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por 17 presuntos delitos en violación de la Ley de Espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.El 1 de julio, el fundador de WikiLeaks apeló la orden de su extradición a EEUU.

