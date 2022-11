Messi vs 'Canelo' Álvarez: la furia del boxeador mexicano por un gesto del argentino

https://sputniknews.lat/20221128/messi-vs-canelo-alvarez-la-furia-del-boxeador-mexicano-por-un-gesto-del-argentino-1132978069.html

Un gesto del argentino Lionel Messi con la camiseta de México enfureció al boxeador mexicano 'Canelo' Álvarez. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"... 28.11.2022, Sputnik Mundo

El partido entre México y Argentina por el grupo C fue, sin dudas, uno de los más calientes de la primera fase del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, uno de los cruces más picantes surgió en las redes sociales y con un duelo inesperado: el astro argentino Lionel Messi y el boxeador mexicano Canelo Álvarez.Luego de ser la figura del partido, el delantero argentino Lionel Messi celebró la trabajosa victoria argentina en el vestuario, al igual que sus compañeros. Sin embargo, lo que parecía ser un festejo tradicional en un vestuario terminó desatando la polémica por un gesto del número 10 argentino.Las imágenes muestran a Messi quitándose los zapatos y, en esa acción, desplazando con el pie una camiseta del seleccionado mexicano que el argentino había cambiado al final el encuentro. Para los fanáticos mexicanos, se trató de un insulto de Messi a la camiseta mexicana, a la que según algunos incluso termina pisando en medio de la celebración.Si bien las reacciones mexicanas fueron muchas, una sobresalió especialmente: la del boxeador mexicano y múltiple campeón mundial Canelo Álvarez. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", preguntó en su cuenta de Twitter.A partir de allí, Álvarez publicó infinidad de tuits sobre la polémica, con tonos cada vez más confrontativos y hasta amenazantes, como "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"."El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. Viva México cabrones", exclamó.El boxeador buscó rebatir los argumentos de quienes interpretaban el episodio como un mero descuido o intentaban restarle trascendencia. Para Álvarez, "desde que está la playera de México en el suelo es un insulto".Álvarez buscó aclarar que su enojo no era hacía Argentina sino específicamente hacía Messi, la figura y capitán de su selección. "No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo", apuntó.Entre las respuestas a ese tuit estuvo la del propio Sergio Kun Agüero, exdelantero de la Selección Argentina y uno de los amigos más cercanos de Messi. "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", retrucó.Agüero explicó que "las camisetas siempre después de que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

