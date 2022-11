https://sputniknews.lat/20221128/sin-gas-y-sin-agua-vecinos-bloquean-el-yacimiento-de-vaca-muerta-en-argentina-1132986354.html

Sin gas y sin agua, vecinos bloquean el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina

Sin gas y sin agua, vecinos bloquean el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina

El estratégico yacimiento petrolífero y gasífero de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, se encuentra desde este 28 de noviembre aislado por los cortes de... 28.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-28T20:09+0000

2022-11-28T20:09+0000

2022-11-28T20:36+0000

américa latina

argentina

neuquén

yacimientos

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484770_0:128:1920:1208_1920x0_80_0_0_87359a81149034fd7f4413592428ada9.jpg

El ingreso a Añelo, una localidad de cerca de 7.000 habitantes donde se concentra la actividad principal de Vaca Muerta, con un tráfico intenso de camiones y maquinaria, quedó cortado a partir de los cortes adelantados en las rutas provinciales 7 y 17.Los grupos mapuche que realizan la acción piden avanzar en el relevamiento territorial de las comunidades propuesto por el Gobierno de la provincia de Neuquén, que les permitiría a más agrupaciones contar con su personería jurídica para tener más legitimidad en sus reclamos territoriales.La Confederación Mapuche de Neuquén exige incorporar a las comunidades Lof Campo Maripe y Lof Wirkaleo en el mapeo y que se registren las personerías jurídicas de las comunidades. El relevamiento territorial declaró la emergencia sobre la posesión de tierras de las comunidades y suspendió los desalojos. De acuerdo con la ley que lo aprobó, las comunidades mapuche deben tener personería jurídica, pero denuncian que no se han cumplido los plazos para ello. Por otra parte, vecinos de Añelo se unieron a los cortes exigiendo al Gobierno provincial que cumpla el compromiso de hacerse cargo de las boletas de electricidad de quienes no cuentan con gas, pues, a pesar de estar en una zona gasífera y petrolera, no cuentan con ese recurso y dependen de la electricidad.En diálogo con la radio LU5, el intendente de Añelo, Milton Morales, explicó que la situación es compleja con los habitantes de la capital de Vaca Muerta, y que están tratando de trabajar para resolverlo.Los vecinos reclaman que hace varios días que no hay no tienen agua en Añelo, mientras que ven pasar los camiones cisterna con agua para la actividad de fracking que se lleva adelante en la zona y se quejan por la falta de infraestructura prometida por el gobierno provincial, como una planta potabilizadora.El enorme desarrollo económico de la zona debido a la actividad petrolera no ha mostrado el mismo progreso para los habitantes y trabajadores, que deben pagar costos altísimos por el alquiler de sus viviendas y se ven privados de inversiones de infraestructura.

https://sputniknews.lat/20210828/por-que-las-petroleras-de-vaca-muerta-pagan-centavos-por-la-escasa-agua-de-la-patagonia-1115484975.html

argentina

neuquén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, neuquén, yacimientos, gas