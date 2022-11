https://sputniknews.lat/20221128/una-epidemia-de-miopia-recorre-el-mundo-y-afecta-a-los-ninos-1132985239.html

Una epidemia de miopía recorre el mundo y afecta a los niños

Una epidemia de miopía recorre el mundo y afecta a los niños

Estiman que en 2050 alrededor del 50% de la población mundial será miope, debido al aumento en el uso de pantallas electrónicas. Gran parte de estos casos comienzan en la niñez y preocupa el aumento de casos en edades tempranas. Una oftalmóloga habla sobre el tema.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. Casi la mitad de estos casos se podrían haber evitado o se pueden curar si se atienden a tiempo.Entre ellos se encuentra el deterioro moderado o grave de la visión por errores de refracción no corregidos, cataratas, degeneración macular por la edad, glaucoma, retinopatía diabética o efectos de presbicia no corregida.La miopía es uno de estos problemas que están ganando terreno y preocupando, en materia de salud pública, porque el crecimiento de esta afección se agudizó con el avance de la tecnología y la pandemia, que nos tuvo confinados por mucho tiempo.La miopía se origina por un exceso de visión próxima, es decir, por no ejercitar la visión de lejos. Algo tan simple como puede ser sentarse a contemplar el horizonte o mirar en la playa o un campo, el lugar que nos rodea, podría ayudarnos a evitar este problema de visión.Lo que más preocupa hoy a los especialistas es la situación de los niños pues la miopía se detecta cada vez en edades más tempranas. Antes los picos de caso se daban en quinto año de primaria o en edad universitaria.“Hoy en día vemos que esto se extendió a edades mucho más tempranas porque los chicos están estudiando en la escuela, están todo el día con la computadora, el celular o la tele. Se dejó eso de estar jugando en el campito mirando lejos. Entonces hay chicos de siete u ocho años que ya empiezan con algo de miopía”, dijo la uruguaya Rosario Varallo, presidenta de la Sociedad uruguaya de Glaucoma.“Nos está preocupando mucho en el desarrollo del niño todo lo que es el uso de pantallas y la fijación cercana porque el ser humano no está evolutivamente acostumbrado a estar fijando de cerca como estamos en este siglo. Entonces estamos teniendo una epidemia de miopía”, agregó la experta.“Sin duda que nos invalida porque más allá de que la miopía atrae o se relaciona con algunos problemas de retina, hay más incidencia de desprendimiento de retina y glaucoma en personas miopes. Es invalidante porque una persona sin lentes, que podría haber evitado estar viendo mal, necesita sus lentes para ver de lejos”, dijo Varallo sobre las consecuencias de esta patología.“Promover actividades al aire libre y la adaptación a luz natural” o mirar a lo lejos, entre otras actividades, son las recomendaciones de la especialista para mejorar la salud visual de los niños y la disminución de riesgos de contraer esta patología, en el caso de quienes no tienen una predisposición genética.Esto y más en Zona violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

