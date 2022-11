https://sputniknews.lat/20221128/una-sola-china-empieza-taiwan-a-echar-a-eeuu-a-golpe-de-votos-1132984964.html

Una sola China: ¿empieza Taiwán a echar a EEUU a golpe de votos?

Taiwán: oposición arrasa en elecciones municipalesLas urnas hablaron. Y vaya si hablaron en Taiwán. Y el mensaje más fuerte no es precisamente para su actual presidenta, Tsai Ing-Wen, de corte independentista y pro estadounidense, sino para el Gobierno mismo de EEUU. No les importó, ni les asustó a los ciudadanos taiwaneses en 13 de los 21 distritos, que Tsai Ing-Wen jugara en campaña la baza de la 'amenaza' de reunificación de China para asustarles. El analista internacional Fernando Moragón incide en que EEUU podría realizar provocaciones el próximo 2023 en Taiwán, donde las presidenciales tendrán lugar en 2024, al igual que en EEUU.Ucrania: más promesas de la UEEn Ucrania los apagones programados y de emergencia debido a los destrozos sufridos en la red eléctrica por varias oleadas de ataques que Rusia realizó en octubre y noviembre, se han convertido en un elemento cotidiano en ese país. Ante esta situación crítica, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió al presidente, Volodímir Zelenski, intensificar la ayuda del bloque comunitario para restablecer el suministro de energía y calefacción en el país. Pero, ¿tiene recursos para ello?Santa Cruz de la Sierra levanta el paroTras 36 días de paro, 4 muertes y varios heridos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó a levantar el paro. No lograron su objetivo de adelantar el censo a 2023, pero ahora buscan presionar para que el Gobierno apruebe una ley que garantice el censo en 2024 y la redistribución de recursos en Septiembre de ese año.El Gobierno sostiene que todo el proceso fue inútil y con un costo demasiado alto, mientras la oposición lo plantea como un éxito parcial. Christian Guirapoigua, comunicador social boliviano y doctorando en economía, dijo que esta situación "afectó especialmente a la economía de subsistencia, al sector más vulnerable, a las personas que viven el día a día".Rusia en el proyecto Gran Misión Vivienda VenezuelaEn su reciente visita a Caracas, nuestro enviado especial a la Feria Internacional del Libro de Venezuela Víctor Ternosky, se familiarizó con el ambicioso proyecto social Gran Misión Vivienda Venezuela que promueve desde hace varios años el Gobierno. Sobre este y otros temas de la actualidad de ese país sudamericano, nuestro reportero conversó con Ricardo Molina, diputado del Parlamento por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, y exministro de Vivienda.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

